Телеканал Москва 24 приглашает на концерт "Морального Кодекса"

Телеканал Москва 24 продолжает серию традиционных летних концертов под открытым небом "Крыша 24". На этот раз нас ждет концерт культовой отечественной группы "Моральный Кодекс".

Фото: ИТАР-ТАСС/Владимир Астапкович

Давно ставшие любимыми песни прозвучат для гостей проекта на одной из самых красивых крыш столицы. Концерт состоится при любой погоде! Смотрите трансляцию 3 августа в 22:10 на телеканале Москва 24.

В июне проект открылся выступлением легендарной российской рок-группы "Несчастный случай". В рамках проекта состоялись выступления таких коллективов, как BrainStorm, A’Studio, Uma2rman, оркестр Большого театра, Billy’s band.

Цикл летних музыкальных концертов под общим названием "Крыша 24" объединил на своей площадке многих известных российских исполнителей. А началась история проекта с еженедельных концертов в рамках программы "Живой Звук".