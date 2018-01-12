Испанский хор, Тим Бертон и дискотека на катке. Семь лучших событий выходных

Премьера в электротеатре "Станиславский", танцы на катке и ретроспектива одного из виднейших представителей соц-арта – редакция портала Москва 24 собрала семь главных событий выходных.

Спектакль "Маниозис-2. Продолжение и завершение"

Фото: Олимпия Орлова

"Маниозис-2. Продолжение и завершение" – вторая часть камерной оперы Александра Белоусова, вышедшей в электротеатре "Станиславский" осенью 2016 года. Опера построена как музыкально-философское размышление и опирается на трактат Бенедикта Спинозы "Этика". В названии оперы соединены слова mania и gnosis – "мания" и "познание".

"Маниозис" Александра Белоусова – это радикальный пример современной оперы, которая представляет собой звуковую инсталляцию, то есть сложно организованные в пространстве элементы, включая мелодии и шумы. Как и почти вся современная академическая музыка, это сочинение погружает в медитацию и склонно к минимализму.

Когда: 13, 14 января



Где: Электротеатр "Станиславский"

Фильм "Про рок"

Фото: ТАСС/YAY

В "Каро 11 Октябрь“ пройдет показ фильма Евгения Григорьева "Про рок" – трагикомедии о поколении тридцатилетних.

По сюжету, трое музыкантов, отобранных на кастинге рок-звездами (Владимир Шахрин, Сергей Бобунец и другие), пять лет идут к успеху через видимые и невидимые препятствия. На пути к мечте они встречают любовь, кумиров, муки творчества, безденежье и легкие алкогольные напитки.

Это ироничный блокбастер про мечту и обстоятельства вечно молодых и вечно пьяных. "Про рок" – победитель кинофестиваля "Движение-2017", "Окно в Европу" и лауреат других фестивалей.

Когда: 13, 14 января



Где: "Каро 11 Октябрь"

Хор мальчиков испанского монастыря Эскориал

Фото: предоставлено пресс-службой

Выступление хора мальчиков монастыря Эскориал (Испания) пройдет в рамках VIII Московского рождественского фестиваля духовной музыки в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 14 января.

У этого хора древняя история, его считают самым старым детским хором в мире. 50 мальчиков от девяти до 17 лет получают музыкальное образование, позволяющее им с легкостью справляться со сложнейшими произведениями не только традиционного церковного, но и светского репертуара.

В последние годы хор начал гастролировать за рубежом. В 2012-м он пел в Сикстинской капелле в Ватикане.

Когда: 14 января



Где: Московский международный Дом музыки

Фильм "Эдвард руки-ножницы"

Фото: кадр из фильма "Эдвард руки-ножницы".

Режиссер Тим Бертон. Сценарист Тим Бертон, Кэролайн Томсон

В кинотеатре "Пионер" в рамках цикла "Наконец-то в кино" пройдет показ одного из фильмов Тима Бертона "Эдвард руки-ножницы" (1990).

История чувствительного Франкенштейна с доброй душой, которому не успели создать руки, потому вместо них у него так и остались огромные ножницы.

Картина признана классикой жанра фэнтези и остается одной из лучших ролей Джонни Деппа, ставшего впоследствии актером – талисманом Бертона.

Фильм будет показан на английском языке с русскими субтитрами.

Когда: 13 января



Где: кинотеатр "Пионер"

Александр Косолапов. "Ленин и кока-кола"

Фото: предоставлено пресс-службой

Впервые в России проходит ретроспектива одного из виднейших представителей соц-арта Александра Косолапова. До эмиграции в США в 1975 году он был известен как один из основоположников московского концептуализма. После нее художник обнаружил между жителями разных полушарий настолько много общего, что счел возможным смешивать в своих новых работах политическую, медийную и даже религиозную символику обеих культур.

Когда: до 11 февраля



Где: Московский музей современного искусства

Ретродискотека на катке

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В Старый Новый год центральная площадка главного катка страны на ВДНХ превратится в огромный ретротанцпол, на котором прозвучат легендарные песни 1980-х.

Праздничный вечер начнется с масштабного танцевального флешмоба. Вместе с аниматорами гости ВДНХ разучат несколько известных движений дискотанцев, чтобы потом устроить настоящую ретровечеринку на главном катке страны. Весь вечер на танцполе будут звучать хиты 1980-х, а на льду установят пять огромных дискошаров — от полутора до двух метров в диаметре.

Когда: 14 января



Где: Каток на ВДНХ

"Заоблачные леса", 7-я Московская биеннале современного искусства

Михаэль Наджар. Космический сад. Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи

Основной проект, который открылся в Новой Третьяковке еще осенью, получил название "Заоблачные леса". Куратором выставки стала арт-директор Музея современного искусства в Токио Юко Хасегава. Для участия в проекте она выбрала 52 художника из 25 стран, среди которых исландская певица и художница Бьорк, ее бывший муж – американский художник Мэтью Барни, а также датчанин Олафур Элиассон, известные сотрудничеством с крупнейшими музеями мира – от Tate Modern в Лондоне до нью-йоркского MoMA.

Из числа российских художников Хасегава пригласила к участию творческое объединение "Куда бегут собаки", Алексея Мартинса, Даши Намдакова, Анастасию Потемкину, Илью Федотова-Федорова, Александра Виноградова и Владимира Дубосарского и других представителей современной российской арт-сцены.

Когда: до 18 января



Где: Новая Третьяковка