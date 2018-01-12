Испанский хор, Тим Бертон и дискотека на катке. Семь лучших событий выходных

Премьера в электротеатре "Станиславский", танцы на катке и ретроспектива одного из виднейших представителей соц-арта – редакция портала Москва 24 собрала семь главных событий выходных.
Спектакль "Маниозис-2. Продолжение и завершение"
Фото: Олимпия Орлова
"Маниозис-2. Продолжение и завершение" – вторая часть камерной оперы Александра Белоусова, вышедшей в электротеатре "Станиславский" осенью 2016 года. Опера построена как музыкально-философское размышление и опирается на трактат Бенедикта Спинозы "Этика". В названии оперы соединены слова mania и gnosis – "мания" и "познание".
"Маниозис" Александра Белоусова – это радикальный пример современной оперы, которая представляет собой звуковую инсталляцию, то есть сложно организованные в пространстве элементы, включая мелодии и шумы. Как и почти вся современная академическая музыка, это сочинение погружает в медитацию и склонно к минимализму.
Когда: 13, 14 января
Где: Электротеатр "Станиславский"
Фильм "Про рок"
Фото: ТАСС/YAY
В "Каро 11 Октябрь“ пройдет показ фильма Евгения Григорьева "Про рок" – трагикомедии о поколении тридцатилетних.
По сюжету, трое музыкантов, отобранных на кастинге рок-звездами (Владимир Шахрин, Сергей Бобунец и другие), пять лет идут к успеху через видимые и невидимые препятствия. На пути к мечте они встречают любовь, кумиров, муки творчества, безденежье и легкие алкогольные напитки.
Это ироничный блокбастер про мечту и обстоятельства вечно молодых и вечно пьяных. "Про рок" – победитель кинофестиваля "Движение-2017", "Окно в Европу" и лауреат других фестивалей.
Когда: 13, 14 января
Где: "Каро 11 Октябрь"
Хор мальчиков испанского монастыря Эскориал
Фото: предоставлено пресс-службой
Выступление хора мальчиков монастыря Эскориал (Испания) пройдет в рамках VIII Московского рождественского фестиваля духовной музыки в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 14 января.
У этого хора древняя история, его считают самым старым детским хором в мире. 50 мальчиков от девяти до 17 лет получают музыкальное образование, позволяющее им с легкостью справляться со сложнейшими произведениями не только традиционного церковного, но и светского репертуара.
В последние годы хор начал гастролировать за рубежом. В 2012-м он пел в Сикстинской капелле в Ватикане.
Когда: 14 января
Где: Московский международный Дом музыки
Фильм "Эдвард руки-ножницы"
Фото: кадр из фильма "Эдвард руки-ножницы".
Режиссер Тим Бертон. Сценарист Тим Бертон, Кэролайн Томсон
В кинотеатре "Пионер" в рамках цикла "Наконец-то в кино" пройдет показ одного из фильмов Тима Бертона "Эдвард руки-ножницы" (1990).
История чувствительного Франкенштейна с доброй душой, которому не успели создать руки, потому вместо них у него так и остались огромные ножницы.
Картина признана классикой жанра фэнтези и остается одной из лучших ролей Джонни Деппа, ставшего впоследствии актером – талисманом Бертона.
Фильм будет показан на английском языке с русскими субтитрами.
Когда: 13 января
Где: кинотеатр "Пионер"
Александр Косолапов. "Ленин и кока-кола"
Фото: предоставлено пресс-службой
Впервые в России проходит ретроспектива одного из виднейших представителей соц-арта Александра Косолапова. До эмиграции в США в 1975 году он был известен как один из основоположников московского концептуализма. После нее художник обнаружил между жителями разных полушарий настолько много общего, что счел возможным смешивать в своих новых работах политическую, медийную и даже религиозную символику обеих культур.
Когда: до 11 февраля
Где: Московский музей современного искусства
Ретродискотека на катке
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
В Старый Новый год центральная площадка главного катка страны на ВДНХ превратится в огромный ретротанцпол, на котором прозвучат легендарные песни 1980-х.
Праздничный вечер начнется с масштабного танцевального флешмоба. Вместе с аниматорами гости ВДНХ разучат несколько известных движений дискотанцев, чтобы потом устроить настоящую ретровечеринку на главном катке страны. Весь вечер на танцполе будут звучать хиты 1980-х, а на льду установят пять огромных дискошаров — от полутора до двух метров в диаметре.
Когда: 14 января
Где: Каток на ВДНХ
"Заоблачные леса", 7-я Московская биеннале современного искусства
Михаэль Наджар. Космический сад. Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
Основной проект, который открылся в Новой Третьяковке еще осенью, получил название "Заоблачные леса". Куратором выставки стала арт-директор Музея современного искусства в Токио Юко Хасегава. Для участия в проекте она выбрала 52 художника из 25 стран, среди которых исландская певица и художница Бьорк, ее бывший муж – американский художник Мэтью Барни, а также датчанин Олафур Элиассон, известные сотрудничеством с крупнейшими музеями мира – от Tate Modern в Лондоне до нью-йоркского MoMA.
Из числа российских художников Хасегава пригласила к участию творческое объединение "Куда бегут собаки", Алексея Мартинса, Даши Намдакова, Анастасию Потемкину, Илью Федотова-Федорова, Александра Виноградова и Владимира Дубосарского и других представителей современной российской арт-сцены.
Когда: до 18 января
Где: Новая Третьяковка