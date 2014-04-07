В пятницу в столице почтут память узников фашистских концлагерей

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11 апреля в 12.00 на Поклонной горе пройдет митинг и церемония возложения цветов к памятнику "Трагедия народов", посвященные Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.

В памятных мероприятиях примут участие 800 бывших узников концлагерей и гетто. Как сообщает комитет общественных связей столицы, на митинге будут говорить о необходимости сохранения памяти об ужасах фашизма и нацизма, недопустимости их возрождения, а также призывать к единству и братству народов во имя мира, детей и детства.

А в 15.00 в Большом конференц-зале здания правительства Москвы состоится встреча с представителями общественности, посвященная Международному дню освобождения узников концлагерей. С приветствием от имени Сергея Собянина к участникам встречи обратится председатель Комитета общественных связей города Москвы Александр Чистяков.

Восстание узников Бухенвальда 11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли интернациональное восстание против гитлеровцев и вышли на свободу. Биографии людей, прошедших ад нацистских застенков - это настоящие уроки мужества для молодого поколения. Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тысяч концлагерей. За годы Второй Мировой войны через лагеря смерти прошли 18 миллионов человек, из них 5 миллионов - граждане Советского Союза. 11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли интернациональное восстание против гитлеровцев и вышли на свободу. Биографии людей, прошедших ад нацистских застенков - это настоящие уроки мужества для молодого поколения. Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тысяч концлагерей. За годы Второй Мировой войны через лагеря смерти прошли 18 миллионов человек, из них 5 миллионов - граждане Советского Союза. 11 апреля 2014 исполняется 69 лет со дня интернационального восстания и освобождения узников лагеря смерти Бухенвальд. По решению ООН в этот день отмечается Международный день освобождения узников фашистских лагерей.



Напомним, что в настоящее время в Москве проживает около 10 тысяч человек, признанных малолетними узниками фашизма, бывших узников гетто, угнанных в годы войны на работы в Германию, а также примерно 200 пленников концлагерей, в том числе Бухенвальда

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