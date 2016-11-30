Киркоров назвал абсурдными обвинения в плагиате

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Филипп Киркоров назвал обвинения в плагиате со стороны лидера французской группы Space Дидье Маруани абсурдными, сообщает ТАСС.
Иностранный музыкант утверждает, что песня российского певца "Жестокая любовь" – переработанная композиция его коллектива под названием Symphonic Space Dream. Маруани ссылается на заключение экспертов.
Российский певец подчеркнул, что у песни другой автор. Он также напомнил, что исполняет композицию уже 15 лет не только на концертах, но и в международных конкурсах, и раньше к ней не было никаких претензий.
Киркоров добавил, что он подал заявление в Следственный комитет, в связи с клеветой и вымогательством. "Вся эта история продолжалась месяц. Я терпел, молчал, но всему приходит конец, я решил, что мое государство меня защитит в рамках закона", – заявил он.
Маруани и Трунова задержали на улице Покровка в отделении Сбербанка, где стороны должны были подписать мировое соглашение. Их заподозрили в вымогательстве у певца, однако позже адвоката и музыканта отпустили и не стали заводить уголовное дело.
Киркоров утверждает, что впервые увидел лидера Space и его защитника на следственном эксперименте. До этого он с ними не разговаривал и не переписывался, никаких соглашений он подписывать не собирался.
Эту версию подтвердил и адвокат певца, который добавил, что с Маруани от лица Киркорова общались пранкеры.
Теперь Игорь Трунов намерен добиваться возбуждения уголовного дела против Филиппа Киркорова и его адвоката Александра Добровинского.