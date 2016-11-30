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30 ноября 2016, 14:24

Происшествия

Киркоров назвал абсурдными обвинения в плагиате

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Филипп Киркоров назвал обвинения в плагиате со стороны лидера французской группы Space Дидье Маруани абсурдными, сообщает ТАСС.

Иностранный музыкант утверждает, что песня российского певца "Жестокая любовь" – переработанная композиция его коллектива под названием Symphonic Space Dream. Маруани ссылается на заключение экспертов.

Российский певец подчеркнул, что у песни другой автор. Он также напомнил, что исполняет композицию уже 15 лет не только на концертах, но и в международных конкурсах, и раньше к ней не было никаких претензий.

Киркоров добавил, что он подал заявление в Следственный комитет, в связи с клеветой и вымогательством. "Вся эта история продолжалась месяц. Я терпел, молчал, но всему приходит конец, я решил, что мое государство меня защитит в рамках закона", – заявил он.

Ранее юрист Игорь Трунов заявил, что между французским музыкантом и певцом было достигнуто досудебное соглашение. Киркоров, якобы, согласился с претензиями в свой адрес и обещал выплатить компенсацию.

Маруани и Трунова задержали на улице Покровка в отделении Сбербанка, где стороны должны были подписать мировое соглашение. Их заподозрили в вымогательстве у певца, однако позже адвоката и музыканта отпустили и не стали заводить уголовное дело.


Киркоров утверждает, что впервые увидел лидера Space и его защитника на следственном эксперименте. До этого он с ними не разговаривал и не переписывался, никаких соглашений он подписывать не собирался.

Эту версию подтвердил и адвокат певца, который добавил, что с Маруани от лица Киркорова общались пранкеры.

Теперь Игорь Трунов намерен добиваться возбуждения уголовного дела против Филиппа Киркорова и его адвоката Александра Добровинского.

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