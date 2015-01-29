Около трех килограммов героина изъяли в Подмосковье

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Пятерых членов организованной этнической группы задержали в Подмосковье за хранение и распространение наркотиков. У подозреваемых изъято около трех килограммов героина.

"Все подозреваемые проживали в квартире, арендуемой в Реутове. Там же они смешивали наркотик с наполнителями, расфасовывали на мелкие партии и упаковывали", – сообщили в Федеральной службе РФ по контролю за оборотом наркотиков.

Подозреваемые продавали героин партиями по 50 – 100 граммов.

Добавим, что в преступную группу входили трое мужчин и две женщины - выходцы из разных республик Средней Азии.

Ранее сообщалось, что Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима наркоторговца, который пытался сбыть в столице героин.

Уроженец Таджикистана Мурод Усмонов занимался сбытом наркотических средств на территории столицы. Летом 2014 года Усмонов незаконно приобрел героин общей массой 42,32 грамма, расфасовал его в 10 свертков, приготовив к реализации. 23 июля мужчину задержали.