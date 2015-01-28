Мужчина с 36 пакетиками "спайсов" задержан на юге столицы

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На юге столицы полицейские изъяли у мужчины 36 пакетиков с курительной смесью, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

Подозреваемого в хранении наркотиков задержали на Луганской улице. В ходе досмотра у 33-летнего безработного приезжего из Московской области обнаружили 36 пакетика с неизвестным веществом. Их отправили на экспертизу, которая показала, что вещество является запрещенной курительной смесью.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств".

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают, каким образом злоумышленник приобрел "спайсы".