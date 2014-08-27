На таможне в Домодедове задержали картины стоимостью 600 тысяч рублей

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Сотрудники Домодедовской таможни задержали ценные картины, которые пытался незаконно провезти в Россию пассажир рейса Берлин-Москва, сообщает пресс-служба ФТС.

При досмотре багажа сотрудник таможни обнаружил у прибывшего из Германии гражданина России восемь картин на холсте. Как пояснил пассажир, картины не представляют культурную ценность и стоят 150 евро. Документы, подтверждающие стоимость полотен отсутствовали, поэтому было решено провести экспертизу.

Эксперт установил, что это живописные полотна конца XIX- начала XX века, которые являются культурными ценностями и попадают под действие закона "О вывозе и ввозе культурных ценностей".

Рыночная стоимость картин составляет около 625 тысяч рублей. Сейчас по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Согласно законодательству, ввозимые в Россию культурные ценности подлежат обязательному письменному декларированию. Затем они должны быть зарегистрированы в Министерстве культуры.

Экспертиза может признать культурными ценностями предметы искусства, печатные издания, рукописи, архивы, старинные открытки, почтовые марки, монеты и ордена, предметы обмундирования и снаряжения, историческое и художественно оформленное оружие, а также редкие и уникальные музыкальные инструменты.