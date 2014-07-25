У пассажира Шереметьево изъяли партию часов на 130 млн рублей

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В аэропорту Шереметьево у пассажира изъяли партию дорогостоящих наручных часов, передает пресс-служба ФТС.

По данным ведомства, мужчина прибыл рейсом из Гамбурга и проследовал через "зеленый коридор", не заполняя деклараций. На выходе из зоны контроля его остановили таможенники, которые в ходе досмотра багажа нашли несколько наручных часов Rolex, Patek Philippe, Vacheron Constantin, а также аксессуары, ювелирные изделия и сумку Chanel в фирменной упаковке.

Всего у пассажира изъяли 148 различных изделий, их общий вес составил 15 килограммов. Экспертиза показала, что товар настоящий и стоит около 130 миллионов рублей, следовательно, мужчина не заплатил таможенных пошлин на 70 миллионов.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере", максимальное наказание по которой – пять лет колонии.