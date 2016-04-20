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20 апреля 2016, 16:30

Происшествия

Управление "К" раскрыло банду хакеров, кравших деньги с Android-устройств

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сотрудники управления "К" МВД задержали участников преступной группы, которая похищала деньги со счетов клиентов одного из крупных банков, сообщает пресс-служба полиции.

Ранее в правоохранительные органы поступила информация о том, что на территории России появился новый вид вируса, целью которого являются устройства на платформе Android.

После установки вредоносная программа запрашивала баланс привязанной к номеру карты, скрывала поступающие уведомления и начинала переводить деньги с банковского счета потерпевшего злоумышленникам.

В результате мероприятий на территории двух регионов России злоумышленники были задержаны. В ходе обысков были изъяты ноутбуки, 12 мобильных телефонов, 15 USB-модемов, более 300 SIM-карт, электронные носители информации и около 70 банковских карт, на счета которых и зачислялись похищенные деньги.

Точная сумма ущерба устанавливается, на задержанных завели уголовное дело по статье "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору".

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