Стажера полиции подозревают в получении взятки в 60 тысяч рублей

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Будущий полицейский попался на взятке, проходя стажировку в уголовном розыске на северо-востоке столицы, сообщает "Интерфакс".

По версии следствия, стажер вымогал и получил от гражданина взятку в размере 60 тысяч рублей за непривлечение последнего к уголовной ответственности. На службу в органы внутренних дел молодой человек принят не будет, подчеркнули в пресс-службе столичного управления МВД России. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, должностные лица, рекомендовавшие несостоявшегося полицейского для прохождения службы в полиции, будут привлечены к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения.

Напомним, в конце январе сообщалось, что столичные правоохранители задержали полицейского, который совместно с юристом частной фирмы вымогал 40 тысяч долларов у своего коллеги. Злоумышленники требовали взятку, обещая в противном случае возбудить уголовное дело за незаконные действия при расследовании кражи.

А 19 января в центре Москвы оперативники задержали двух сотрудников ДПС за взятку. Полицейские установили, что автоинспекторы получили от гражданина 48 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности.