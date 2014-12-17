В Подмосковье пресечен сбыт наркотических средств в крупном размере

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В Подмосковье сотрудниками уголовного розыска пресечен сбыт наркотических средств в крупном размере, сообщает пресс-служба подмосковного управления МВД.

В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия "Проверочная закупка" задержан и доставлен в полицию 31-летний гражданин Средней Азии, сбывший наркотическое средство покупателю. У мужчины были обнаружены и изъяты денежные средства, использованные сотрудниками полиции при проведении операции.

Результаты химического исследования показали, что сбытое вещество является наркотическим средством – героином, массой 10,19 грамма.

Также при личном досмотре у мужчины было обнаружено и изъято 8 полиэтиленовых свертков с героином, общей массой 36,75 грамма.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.