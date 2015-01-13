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Происшествия

13 января 2015, 05:27

В СЗАО полицейскими задержаны подозреваемые в угоне такси

кражи криминал задержания угоны

Фото: ТАСС

Полицейские задержали на северо-западе Москвы подозреваемых в угоне такси, сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

Накануне в полицию поступило заявление об угоне. По словам потерпевшего, он на служебном автомобиле марки "Хендай" остановился возле одного из домов по улице Исаковского, и, не заглушив двигатель, вышел на некоторое время из машины. Однако в этот момент двое неизвестных внезапно проникли в салон иномарки и скрылись на нем в неизвестном направлении.

Материальный ущерб составил около 600 тысяч рублей.

В тот же день полицейские задержали подозреваемых недалеко от места преступления. Ими оказались 29-летний житель столицы и 28-летний приезжий из Калмыкии.

Автомобиль изъят.

По данному факту следственным отделением ОМВД России возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

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