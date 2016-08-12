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Новости

12 августа 2016, 18:17

Происшествия

Задержан похититель сломанной иномарки посольства Нидерландов в Москве

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Полиция задержала подозреваемого в похищении поломанного автомобиля марки Mercedes-Benz Sprinter, который принадлежит посольству Нидерландов в столице, передает Агентство "Москва".

По данным источника в правоохранительных органах, машину украли с неохраняемой стоянки на северо-западе Москвы. В полицию обратился сотрудник посольства, который уточнил, что у иномарки не работал двигатель. Позже выяснилось, что подозреваемый увез машину на эвакуаторе, чтобы потом ее продать.

Злоумышленника нашли и задержали после того, как тот дал объявление о продаже автомобиля люкс-класса. Им оказался оказался 26-летний гражданин Таджикистана. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В течение двух месяцев задержанный будет находиться под арестом.

кражи криминал следствие уголовное дело хищения иномарки задержанные угоны автомобилей
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