Задержан похититель сломанной иномарки посольства Нидерландов в Москве

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Полиция задержала подозреваемого в похищении поломанного автомобиля марки Mercedes-Benz Sprinter, который принадлежит посольству Нидерландов в столице, передает Агентство "Москва".

По данным источника в правоохранительных органах, машину украли с неохраняемой стоянки на северо-западе Москвы. В полицию обратился сотрудник посольства, который уточнил, что у иномарки не работал двигатель. Позже выяснилось, что подозреваемый увез машину на эвакуаторе, чтобы потом ее продать.

Злоумышленника нашли и задержали после того, как тот дал объявление о продаже автомобиля люкс-класса. Им оказался оказался 26-летний гражданин Таджикистана. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В течение двух месяцев задержанный будет находиться под арестом.