Документальные фильмы режиссеров-подростков покажут в ЦДК

"Афиша": В ЦДК пройдет показ проекта "Наши Камеры. Наши истории"

Документальные фильмы, снятые американскими подростками в рамках программы "Наши камеры. Наши истории" покажут в Центре документального кино 18 декабря. Проект придумал журналист и режиссер Джон Алперт, сообщает телеканал "Москва 24".

В 1978 году Алперт создал центр, в котором занимаются творческие подростки из малообеспеченных семей. Ребята снимают кино о том, что их волнует.

В 70-х в Нью-Йорке сократили образовательные программы для старшеклассников. Виной тому стала нестабильная экономическая ситуация и желание государства сэкономить деньги.

"Школьникам перестали преподавать спортивные дисциплины, музыку, театральное искусство, танцы. Тогда мы открыли свои курсы, и детям они очень нравятся", - отметил Алперт.

Подростки из центра Алперта занимаются любимым делом. Ребята сами берут интервью и монтируют ленты.

По словам Джона Алперта, у этих подростков множество жизненных трудностей: одни бездомные, другие подвергались насилию.

"Но они борются, они снимают кино", - добавил режиссер.

Продолжительность каждого ролика – порядка десяти минут. В программе – открытая дискуссия и телемост с Джоном Алпертом и юными режиссерами.

Начало в 18.00.