В Подмосковье обнаружили партию опасной для здоровья черной икры

В Подмосковье обнаружили крупную партию контрабандной черной икры

В подмосковном поселке Кубинка-8 правоохранители обнаружили крупную партию опасной для здоровья черной икры. Продавец контрабандного деликатеса задержан и дает показания в отделении полиции, сообщает телеканал "Москва 24".

В ходе проверочной закупки у 45-летнего местного жителя изъяли 21 контейнер с икрой. Банки сделаны кустарным способом. Всего злоумышленник пытался реализовать около 11 килограммов продукта.

По оперативной информации, икра поставлялась с Дальнего Востока и, скорее всего, добывалась браконьерами. Лабораторное исследование показало, что употребление деликатеса могло нанести серьезный вред здоровью покупателей.

Напомним, 11 ноября сотрудники транспортной полиции изъяли в поезде Хабаровск-Москва 130 килограммов контрабандной черной икры. Получателя груза задержали сразу после прибытия поезда на Ярославский вокзал. Мужчина, недавно прибывший из Хабаровского края, получал икру под видом запчастей и продавал ее в столице.

Стоимость изъятой партии оценили в 4 миллиона рублей.