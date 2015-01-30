Суббота24: говорим о Чехове, смотрим на "живые полотна" и арт-рентген

Выставка "Айвазовский и маринисты – живые полотна", благотворительный "Елки-бал", выставка картин, сделанных с помощью рентгена, и еще 21 событие в субботу, 31 января.

10.00

Идем на "Шоко-Fest"

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

В одном из торгово-развлекательных центров столицы пройдет арт-базар "Шоко-Fest". На нем вы сможете купить сладости ручной работы и поучиться у их создателей навыкам сладкого мастерства. Кроме самого маркета, организаторы обещают удивить гостей настоящим шоколадным фонтаном и хорошей музыкой.

Место: ТРЦ "Филион", Багратионовский проезд, дом 5 Цена: вход свободный



10.00 – 18.00

Любуемся художественным рентгеном

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

На этой неделе в Государственном биологическом музее имени К.А. Тимирязева открылась выставка "Искусство видеть насквозь". Она наглядно демонстрирует, что рентген – не только часть медицинского инструментария, но и способ создавать интересные картины. Автор работ – врач из Южной Кореи, специалист по рентгеновской диагностике Чанг Тэ-Саб. В своем творчестве он показывает людей, растения, цветы и другие объекты в прямом смысле слова с новой стороны.

Место: Биологический музей имени К.А. Тимирязева, улица Малая Грузинская, дом 15 Цена: вход платный



10.00 – 12.00

Смотрим ужастики

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Суббота – последний день показов 5-й юбилейной Российской международной кинопремии хоррор-фильмов "Капля". Желающим пощекотать нервы нужно отправиться в кинотеатр "Балтика". Там в 10.00 будет показана конкурсная программа международных короткометражных ужастиков: фильмы "Мона", "Укушенные комаром", "Остановка", "Рождение любви", "Я ем себя на завтрак". А в 12.00 начнется фильм "Метелица: Зима мертвецов" режиссера Николая Пигарева.

Место: улица Сходненская, дом 56, ТРК "Калейдоскоп" Цена: вход платный



11.00 – 01.00

Смотрим на оживший "Девятый вал"

Фото: lumierehall.ru

На этой неделе в арт-пространстве "Люмьер-холл" открылась выставка "Айвазовский и маринисты – живые полотна". Картины художников, изображавших морские пейзажи, проецируюся на стены и пол, сменяя друг друга под музыкальное сопровождение. Таким образом посетители буквально погружаются в атмосферу картины, видят ее с разных ракурсов и изучают при помощи разных каналов восприятия. Среди картин – участников выставки работы Айвазовского "Девятый вал", "Лунная ночь на Босфоре", "Черное море", "Радуга" и другие. На выставке также будут проводиться лекции о морской живописи, мастер-классы и другие занятия.

Место: арт-пространство "Люмьер-Холл", Берсеневский переулок, дом 2, строение 1 Вход платный



11.00 – 22.00

Гуляем с динозавтрами

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

На ВДНХ продолжается выставка доисторических ящеров "Город динзавтров". Павильон № 57 превратился в джунгли, в которых слышны звуки тропиков и шорохи животных, а на тропинках посетители могут встретить динозавров. Каждый экспонат рычит, двигается, хлопает крыльями или другим способом проявляет активность. Не запутаться в тропических лабиринтах посетителям помогают проводники-палеонтологи. Они же отвечают на вопросы и рассказывают интересные факты по теме выставки. Также предусмотрены программы для детей, например, Laser Tag в джунглях, лаборатории, аттракционы.

Место: ВДНХ, павильон 57, Москва, проспект Мира, дом 119 Цена: вход платный



12.00 – 21.00

Идем на выстаку о туфлях, домино и счастье

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Суббота – прекрасный повод посетить открывшуюся в "Мультимедиа арт музее" выставку Анны Вазоф "Туфли, домино и счастье". На ней представлены три новых проекта художницы: сериал "Механизмы счастья", обувная серия "У земли" и короткометражка "Домино", удостоенная премии "Лучший австрийский анимационный фильм 2014 года".

Выставка соединяет скульптуру, видео и перформанс, причем оперирует самыми простыми, знакомыми всем предметами: бокалами, зонтиками, сковородками, ботинками. Например, художница фантазирует над видом, функцией и самой идеей туфель. Ее воображение создает обувь, которая может ставить штампы, подметать полы, служить мишенью для дротиков и многое другое.

Место: "Мультимедиа арт музей", улица Остоженка, дом 16 Цена: вход платный



12.00

Лепим арт-снеговиков

Фото: m24.ru/Татьяна Уханова

В парке "Красная Пресня" для детей и их родителей пройдет мастер-класс "Парад арт-снеговиков". Участников ждет урок лепки "парадных" снеговиков от преподавателей детской мастерской ГЦСИ "Теория и практика. Основы изобразительного искусства для детей". Помимо самих практических активностей, дети услышат много интересного об особенностях работы художников с городским и природным ландшафтом.

Место: парк "Красная Пресня" улица Мантулинская, дом 5, строение 2, сбор на большой детской площадке Цена: вход свободный



12.00 – 18.00

Читаем вслух французских классиков

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В ГМИИ имени А.С. Пушкина пройдет День чтения, посвященный Году литературы и выставке "Рисунки французских мастеров из музея Альбертина". С 12.00 актеры, филологи, искусствоведы и сотрудники музея прочитают произведения Ронсара, Виктора Гюго, Поля Верлена, Аполлинера, Александра Дюма, Оноре де Бальзака, Патрика Модиано и других классиков.

Присоединиться к чтецам смогут и сами посетители музея, выбрав свое любимое произведение и прочитав его по-русски или по-французски в Белом зале.

Место: ГМИИ имени А.С. Пушкина, Белый зал Цена: участие в акции по входным билетам в музей



12.00 – 22.00

Погружаемся в сказку о Карлсоне

Фото: solgallery.ru

В Государственной галерее на Солянке продолжается "Выставка Карлсона", на которой посетители смогут иначе взглянуть на знакомого и с детства любимого персонажа. На выставке можно увидеть такие раритеты, как эскизы и раскадровки художников-постановщиков анимационного фильма Анатолия Савченко и Юрия Бутырина, оригинал-макеты диафильмов и иллюстрации к первому изданию книги Астрид Линдгрен. О том, как создавался мультфильм, расскажут сами его создатели: на выставке проигрываются интервью Фаины Раневской, Василия Ливанова и Клары Румянцевой, голосами которых говорят персонажи.

Исторические артефакты дополняются инсталляциями и объектами современного искусства. Кроме того, каждый посетитель может сделать на память незабываемое фото, забравшись в ту самую ванну, из которой Фрекен Бок звонила по телефону.

Место: Галерея на Солянке, улица Солянка, дом 1/2, строение 2 Цена: вход платный



13.00

Интеллектуально катаемся на лыжах

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

В эту субботу в парке "Сокольники" пройдет необычный заезд на лыжах. Он будет сопровождаться экскурсией, посвященной истории парка. Как проходила соколиная охота, повлиявшая на название местности, как получил свое название "Майский просек", кто жил и творил в Сокольниках? Где находятся Золотой прудик, деревянный храм и памятник бухгалтеру? Это и многое другое узнают те, кто решится совместить спорт и культурную составляющую воедино.

Место: ПКиО "Сокольники", улица Сокольнический Вал, дом 1, необходима регистрация , после чего вышлют детали и место старта Цена: участие бесплатное, прокат лыж в парке платный



14.00

Разгадываем тайну Кекушева

Фото: mskvd.ru

В Москве также пройдет экскурсия "Лев Кекушев и другие", посвященная знаменитому архитектору и его эпохе. Мастер модерна, чей фирменный знак льва украшает многие дома города, до сих пор остается загадкой для большинства. На экскурсии на примере домов, созданных архитектором, участники узнают об эволюции творчества Кекушева и постараются разобраться, почему архитектор, побывавший на пике славы, "сгорел" и отошел от дел, причем настолько попал в забвение, что неизвестна даже точная дата его смерти.

Место: встреча группы возле входа в кинотеатр "Художественный" Цена: вход платный



15.00

Разгадываем Чехова

Фото: cbs3-uao.ru

В честь юбилея Антона Чехова, со дня рождения которого 29 января исполнилось 155 лет, в библиотеке № 148 имени К. Симонова пройдет лекция о писателе. Жизнь и творчество Чехова покажут с самых разных сторон. По каким городам и странам разбросаны памятники писателю? Где открыты его музеи? Какие эпизоды его жизни больше похожи на пьесу, чем на факты биографии? Где он жил в Москве и почему ему приходилось покидать город на долгие промежутки времени? На эти и многие другие вопросы ответят на лекции, на ней также прозвучат произведения Чехова, а в конце вечера будет устроена небольшая викторина для желающих.

Место: библиотека № 148 имени К. Симонова Цена: вход бесплатный



17.00

Идем на исторический бал на катке

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В субботу исторический каток "Елки-1914" на Поклонной горе организует благотворительный "Елки-бал". На льду оживут стиль и мода дореволюционной России. Посетители смогут примерить костюмы, участвовавшие в съемках фильма "Елки 1914", и даже приобрести понравившиеся. А если захочется сделать элемент наряда самостоятельно, можно посетить мастер-класс по изготовлению шляпок. Также будет организован мастер-класс от фигуристки Анастасии Гребенкиной и концерт звезд эстрады. Средства, собранные на мероприятии, будут направлены на лечение детей, страдающих от первичного иммунодефицита.

Место: исторический каток на Поклонной горе, улица Братьев Фонченко, дом 10 Цена: вход платный



17.00

Смотрим танцевального "Щелкунчика"

Фото: baletmoskva.ru

Вспомнить новогодние праздники поможет хореографический спектакль "Щелкунчик" в исполнении артистов театра "Балет Москва" на сцене Культурного центра ЗИЛ. В основе постановки – замысел хореографа Василия Вайнонена. Хореограф создал свой балет в 1934 году, он шел на сцене Большого театра. Яркий, выразительный спектакль и музыка Чайковского с легкостью перенесут зрителей в удивительный мир знаменитой сказки.

Место: Культурый центр ЗИЛ, большой зал, улица Восточная, дом 4, корпус 1 Цена: вход платный



17.00 – 19.00

Приобщаемся к экокультуре

Фото: m24.ru/Роман Балаев

В культурном центре "Новый Акрополь" в субботу прочитают лекцию-практикум "Основы экожизни в городе". Речь пойдет о повседневных занятиях, знакомых каждому, вроде мытья посуды, выброса мусора, шопинга, и о том, как они могут влиять на окружающую среду. А также о том, как оптимизировать наши действия и привычки с точки зрения экологичной жизни.

Место: культурный центр "Новой Акрополь", Большой Сухаревский переулок, дом 16 Цена: вход платный



17.00

Смотрим спектакль марионеток

Фото: m24.ru

В Москве продолжаются гастроли Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе. Все тексты пьес, куклы, декорации и другие детали постановок создаются самим руководителем театра, художником, скульптором, писателем Резо Габриадзе. Возможно, из-за этого отцовского отношения театр так популярен.

В субботу, 31 января, в театральном центре "На Страстном" будет показан спектакль "Бриллиант маршала де Фантье", рассказывающий о путешествии князя Вано Пантиашвили в Париж за наследством и большими приключениями. Начало в 17.00 и в 20.00.

Место: театральный центр "На Страстном", Страстной бульвар, дом 8а Цена: вход платный



17.00

Учимся снимать кино

Фото: ТАСС/Вадим Рымаков

В субботу пройдет бесплатный мастер-класс режиссера Айдара Рамкулова "Режиссура для начинающих". Участники занятия узнают основные законы, по которым создается фильм. Ведущий мастер-класса расскажет о пяти правилах написания сценариев, о том, как снять и обработать первые кадры, о правилах драматургии и раскадровки, а также о самых частых ошибках новичков.

Место: культурный центр "Пунктум", улица Тверская, дом 12, строение 2, 1-й подъезд, 4-й этаж Цена: вход свободый, необходима регистрация по телефону: 8 (910) 478-65-54



18.00

Идем на фестиваль альтернативы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В субботу пройдет десятый юбилейный фестиваль альтернативной музыки Stars Fucktory. Звездами фестиваля станут признанные мастера жанра, такие как "Оригами" и Amatory. Сцена также будет открыта для молодых коллективов со всей России, ведь выводить в свет новые команды – добрая традиция фестиваля.

Место: клуб Volta, Бумажный проезд, дом 19, строение 3 Цена: вход платный



19.00

Слушаем индийскую музыку

Фото: m24.ru/Анастасия Самсонова

В субботу в одном из московских кафе пройдет концерт традиционного индийского инструмента ситары. Мелодии, которые создаются на этом инструменте, отличает ярко выраженное настроение, ритм и мелодика. Постичь индийскую культуру через музыку слушателям поможет ситарист из Санкт-Петербурга Мартин (Борис Соложенкин), участник международных и российских фестивалей.

Место: вег-кафе "Души не чаю", Ленинский проспект, дом 39/1 Цена: вход платный, необходима предварительная запись по телефону: 8 (495) 991-56-03 или по почте: info@dushinechaju.ru



19.00

Идем на кинолекцию о Лукино Висконти

Фото: imdb.com

В культурном центре "Пунктум" в очередной раз пройдет кинолекция. В эту субботу в центре внимания – итальянский режиссер Лукино Висконти и его картина "Гибель богов". Фильм номинировался на "Оскар" и "Золотой глобус", по праву считается классикой кино. В нем можно увидеть отсылки к философским учениям и обширному культурному контексту разных эпох, к тому же картина повлияла на творчество некоторых известных режисеров. Фильм – первый из знаменитой трилогии Висконти "Гибель богов", "Смерть в Венеции" и "Людвиг".

Место: культурный центр "Пунктум", улица Тверская дом 12, строение 2, 1-й подъезд, 4-й этаж Цена: вход платный



19.00

Слушаем поэзию под барабаны

Фото: vpesochnice.com

Арт-квартира "Песочница" приглашает на спектакль "Поэзия под барабаны" поэтессы Саши Ирбе. В центре спектакля – лирическая героиня, живущая в Москве, которая пытается найти себя, не затеряться в потоке событий и лиц, проходящем через наш мегаполис. Звуки и дух города создаются с помощью музыкальных инструментов: гитары, флейты и барабанов – и видеоинсталляций.

Место: арт-квартира "Песочница", Старопанский переулок, дом 5 Цена: вход платный



19.00

Идем на органный концерт

Фото: liveinmsk.ru

В кафедральном соборе Святых Петра и Павла в субботу пройдет концерт "Мистерия звука. Дудук, орган и саксофон". Уникальность вечера в том, что эти три инструмента крайне редко звучат на одной сцене. Между тем каждый из них – символ целой эпохи. Орган ассоциируется с барокко, саксофон – с джазом, дудук – с народным фольклором. В исполнении этих разных, по-своему прекрасных инструментов прозвучат произведения И. Баха, Й. Гайдна, Ф. Мендельсона, Л. Вьерна, К. Сен-Санса, Э. Элгара.

Место: собор Святых Петра и Павла, Старосадский переулок, дом 7/10 Цена: вход платный



20.00 – 21.30

Идем на премьеру в электротеатр

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Открывшийся после реконструкции электротеатр "Станиславский" приглашает на свою первую премьеру – спектакль "Вакханки" в постановке Теодороса Терзопулоса. Античная трагедия Еврипида благодаря таланту греческого режиссера смотрится актуально и свежо. Спектакль был создан около 20 лет назад, за это время его ставили на сценах многих европейских театров. Российским зрителям предстоит пережить сразу два дня рождения – познакомиться с самим спектаклем и открыть для себя новую московскую площадку.