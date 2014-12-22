Scorpions отметят 50-летие на сцене "Олимпийского"

Фото: facebook.com/Scorpions

Группа Scorpions приедет в Москву с концертом в честь своего 50-летия. Легендарные рокеры поднимутся на сцену спорткомплекса "Олимпийский" 27 мая, сообщает SAV Entertainment.

Одна из самых успешных групп мировой тяжелой сцены отправится в столицу в рамках мирового тура, который ознаменует юбилей бэнда. Scorpions обещают устроить в Москве незабываемое по энергетике и драйву шоу.

Как сообщают организаторы, в программу концерта войдут как старые хиты группы (например, несравненная композиция Wind of Change), так и новые треки. В начале будущего года рокеры собираются выпустить свежую пластинку Return to Forever, песни с которой можно будет услышать на московском шоу.

Отметим, что в 2015 году также увидит свет фильм о Scorpions под названием Forever and a Day. Его сняла режиссер Катя фон Гарнье ("Бандитки"), которая сопровождала группу в прощальном туре.

Scorpions – немецкая группа, появившаяся в 1965 году в Ганновере. Считается одной из самых влиятельных рок-группа мира. На счету бэнда более 15 студийных альбомов. – немецкая группа, появившаяся в 1965 году в Ганновере. Считается одной из самых влиятельных рок-группа мира. На счету бэнда более 15 студийных альбомов. В 2010 году Scorpions решили прекратить активную гастрольную деятельность и устроили прощальный тур, в рамках которого 18 марта отыграли в Москве. Однако в последующие годы Scorpions еще несколько раз приезжали в столицу, в том числе с симфоническим оркестром.





Билеты вскоре можно будет купить здесь.