Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

22 декабря 2014, 19:39

Scorpions отметят 50-летие на сцене "Олимпийского"

концерты рок юбилеи Scorpions

Фото: facebook.com/Scorpions

Группа Scorpions приедет в Москву с концертом в честь своего 50-летия. Легендарные рокеры поднимутся на сцену спорткомплекса "Олимпийский" 27 мая, сообщает SAV Entertainment.

Одна из самых успешных групп мировой тяжелой сцены отправится в столицу в рамках мирового тура, который ознаменует юбилей бэнда. Scorpions обещают устроить в Москве незабываемое по энергетике и драйву шоу.

Ссылки по теме

Как сообщают организаторы, в программу концерта войдут как старые хиты группы (например, несравненная композиция Wind of Change), так и новые треки. В начале будущего года рокеры собираются выпустить свежую пластинку Return to Forever, песни с которой можно будет услышать на московском шоу.

Отметим, что в 2015 году также увидит свет фильм о Scorpions под названием Forever and a Day. Его сняла режиссер Катя фон Гарнье ("Бандитки"), которая сопровождала группу в прощальном туре.

Scorpions – немецкая группа, появившаяся в 1965 году в Ганновере. Считается одной из самых влиятельных рок-группа мира. На счету бэнда более 15 студийных альбомов.

В 2010 году Scorpions решили прекратить активную гастрольную деятельность и устроили прощальный тур, в рамках которого 18 марта отыграли в Москве. Однако в последующие годы Scorpions еще несколько раз приезжали в столицу, в том числе с симфоническим оркестром.


Билеты вскоре можно будет купить здесь.

Сайты по теме

Сюжет: В новом году: лучшие концерты, кинопремьеры и выставки 2015-го

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать