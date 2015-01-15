Markscheider Kunst и Pep-See дадут концерты в рамках проекта "Наша зима"

В клубе Yota Space продолжается музыкальный марафон "Наша зима". До конца зимы в его рамках выступят разные музыканты: от Markscheider Kunst и Pep-See до Павла Кашина и Юрия Лозы. Стоимость билетов на все концерты - 100 рублей.
Так, 15 января даст концерт поп-рок певица Чичерина. В последние годы Юлия путешествовала, готовясь к запуску музыкального сериала "Сказка о странствии, поиске счастья и спасении Мира".
16 января в Yotaspace выступит группа "экстремального диско" из петербурга Pep-See. В 1995 году они выпустили принесший им популярность хит "Парни, музыка, наркотики".
17 января – классики русского регги и ска Markscheider Kunst. В начале музыканты отдавали предпочтение рокабилли, а потом в их творчестве появились элементы блюза, латино, ямайские и этнические мотивы.
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18 января – концерт Павла Кашина, автора популярной в 90-е годы песни "Город". На данный момент у музыканта порядка 25 альбомов. Примечательно, что с 2010 года Кашин играет только на акустике.
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