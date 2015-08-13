"АукцЫон" выступит в клубе Volta

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29 августа в клубе Volta пройдет концерт группы "АукцЫон" – самой популярной авангардной группы России.

Зрителей ждут музыкальные эксперименты и сюрпризы от основателей группы Леонида Федорова и Олега Гаркуши, композиции которых охватывают целые жанровые пласты – от джаза до психоделии.

Датой основания группы считается 1978 год. Музыканты черпают свое вдохновение в этнической музыке Северной Африки и Среднего Востока, а также в бит- и поп-музыке 60-х годов и многом другом.