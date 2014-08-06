Любимая музыка Михаила Булгакова прозвучит на Патриарших прудах

Фото: М24

В субботу, 9 августа, на Патриарших прудах состоится концерт, посвященный жизни и творчеству Михаила Булгакова. Посетители услышат музыку любимых композиторов писателя: Рихарда Вагнера, Шарля Гуно, Фредерика Шопена, Франца Шубрета, Ференца Листа, Сергея Рахманинова.

В этот день прозвучат отрывки из произведений автора знаменитого романа "Мастер и Маргарита". Гости узнают любопытные факты из биографии литератора. В 17.00 начнется пешеходная экскурсия по Патриаршим прудам.

А любимую музыку Булгакова можно будет услышать с 20.00. Концерт на "озерной сцене" организован музеем Булгакова и представителями фестиваля "Музыка на воде".

"До начала основной музыкальной программы гости праздника услышат фрагменты аудиоспектакля "Первая глава", записанного Музеем Булгакова по мотивам первых глав романа "Мастер и Маргарита" с участием Максима Суханова, Ингеборги Дапкунайте, Даниила Спиваковского и других. После смогут услышать выступление джаз-бэнда Полины Касьяновой", - сообщили в департаменте культуры Москвы.

Рядом с "озерной сценой" организуют выступления профессиональных танцоров. Присоединиться к мастерам могут все, кто пожелает закружиться в вихре танца.

Это далеко не все сюрпризы. На пешеходных зонах будут работать художники-шаржисты, на скамейках у пруда букинисты начнут продавать свой товар, а участники буккросинга – обмениваться книгами.

Также можно будет сделать фотографию, заглянув в ретро-фотоателье "Шипр". Мастера обещают работать только со старой фототехникой. Проявить снимок можно будет прямо на месте.

Акция приурочена к важной дате в творчестве Михаила Афанасьевича. В августе 1934 года он возобновил работу над "Мастером и Маргаритой".

Концерт "Булгаков и музыка" - часть программы "Дни великих", организованной в рамках фестиваля "Лучший город Земли".

"Дни великих" предполагают проведение праздников в честь Пушкина, Шукшина, Гоголя, Лермонтова, Булгакова и Глинки.