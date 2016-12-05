Василий Ладюк и Екатерина Мечетина представят совместную камерную программу

Посвящение Рахманинову

Дата: 5 декабря, 19:00

Место: концертный зал имени Чайковского

Фото: meloman.ru

Ради чего идти: дуэт никогда еще не выступал вместе. Это один из финальных аккордов в мультижанровом фестивале "Опера Live" Василия Ладюка, силами которого этот растянутый во времени музыкальный марафон проходит уже в третий раз. Солист "Новой оперы" и Большого театра исполнит романсы Рахманинова. Екатерина Мечетина возьмет на себя не только функцию аккомпаниатора, но и представит сольно прелюдии и этюды-картины того же автора.

Что еще: завершающий вечер фестиваля Ладюка также пройдет в зале Чайковского накануне новогодних праздников. 25 декабря при участии Ильдара Абдразакова будет исполнена концертная версия оперы Шарля Гуно "Фауст".

Подробности на сайте Московской филармонии.

Стоимость билетов от 500 до 1500 рублей.