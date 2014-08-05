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Культура

05 августа 2014, 17:27

Группа Pompeya даст концерт в Москве

концерты клубы музыканты Pompeya

"Афиша": В клубе "16 тонн" выступит группа Pompeya

В среду, 6 августа, в клубе "16 тонн" состоится концерт московской группы Pompeya. Этот молодой коллектив снискал популярность за рубежом, упоминание о группе чаще встречается в американских трек-блоках, нежели в отечественных, сообщает телеканал "Москва 24".

Творчество Pompeya одинаково интересно и любителям интеллектуальной музыки, и завсегдатаям танцполов.

Как отметили организаторы московского концерта, Pompeya долгое время работали в США. На родину ребята вернулись ненадолго, впереди у них европейские гастроли с презентацией нового EP Night.

"Музыка Pompeya очень кинематографична, это идеальный саундтрек лета, прозрачного неба и солнца", - добавили организаторы.

Начало концерта в 21.00. Билеты в предпродаже – от 1000 рублей. Первые 100 билетов можно приобрести за 800 рублей.

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