Графический роман о Холокосте убрали из магазина за свастику

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Известный графический роман "Маус" о Холокосте сняли с полок книжных магазинов столицы, сообщает радиостанция "Эхо Москвы". Представители магазинов объяснили это тем, что на обложке нарисована свастика.

В своем графическом романе художник Арт Шпигельман рассказывает историю своего отца, пережившего Холокост. При этом в комиксе евреи изображены мышками, а нацисты – кошками.

Роман вышел частями в 80-е годы, а в 1992-м получил Пулитцеровскую премию. Стоит отметить, что стилизованная свастика изображена и на оригинальной обложке комикса Шпигельмана.

[html]

Да, комикс "Маус" исчезает с полок магазинов. За МДК последовали магазин "Москва", причем они убрали книгу даже с сайта,... Posted by Варя Горностаева on 27 Апрель 2015 г.

[/html]Ранее M24.ru сообщало, что столичные власти перед Днем Победы планируют провести рейды по выявлению товаров, сувениров и листовок со свастикой и другой экстремистской символикой. Соответствующие рекомендации направлены в департаменты и префектуры.

Чиновники будут искать запрещенную символику в магазинах одежды, сувенирных точках, газетных киосках и других торговых объектах. Выявив запрещенные материалы, госслужащие должны будут сообщить об этом в правоохранительные органы.

Напомним, в апреле Следственный комитет России завел уголовное дело по 282 статье УК Россия, обнаружив в недавно открытом "Детском мире" бюсты немецких солдат со свастикой. Росмолодежь объявила, что проверит все магазины игрушек страны на наличие нацистской символики.

Кроме того, директор одного из московских ЧОПов был оштрафован за то, что логотип предприятия представлял собой так называемый "волчий крюк" – эмблему 2-й танковой дивизии SS "Дас Райх".

Роскомнадзор в свою очередь выпустил разъяснение о том, что использование нацистской атрибутики или символики в исторических и научных целях допустимо. Запрещена лишь демонстрация символики в качестве пропаганды.