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Культура

30 декабря 2014, 11:47

Новогодние фильмы и мультфильмы покажут в домах культуры Новой Москвы

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Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

С 30 декабря по 14 января в рамках программы "Киноклуб Новой Москвы" состоятся бесплатные показы новогодних фильмов и мультфильмов. Картины выйдут на экраны в восьми домах культуры Новой Москвы, расположенные в шаговой доступности.

В программе – три полнометражных фильма: "Карнавальная ночь", "Сказка о потерянном времени" и "Снежная сказка", сообщили в столичном департаменте культуры.

Также на экраны выйдут лучшие мультфильмы о зиме и Новом годе: "Ночь перед Рождеством", "Снежная королева", "Конек-горбунок", "Двенадцать месяцев", "Ну, погоди!", "Мисс Новый год", "Снегурочка", "Зима в Простоквашино", "Жил был пес" и другие.

Программа стартует 30 декабря в 15.00 в ДК "Солнечный" в поселке Курилово. Там покажут новогодние мультфильмы. Расписание сеансов ищите здесь.

После просмотра зрители смогут выпить чаю и обсудить фильмы и мультфильмы.

Проект реализован Центром культурах инициатив Новой Москвы при поддержке столичного департамента культуры.

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