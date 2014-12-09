В рамках фестиваля "Кинозима" москвичи смогут посмотреть фильмы бесплатно

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В рамках фестиваля "Кинозима", который пройдет с 24 декабря по 8 января, в семи кинотеатрах города москвичи смогут посмотреть фильмы бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба департамента культуры.

Показы пройдут в кинотеатрах "Московское кино": "Космос", "Спутник", "Сатурн", "Тула", "Факел", "Звезда" и в Музее-усадьбе "Коломенское".

В этом году на "Кинозиме" будет представлена программа из 70 показов и ряд интерактивных программ для зрителей.

В блоке "Путешествия" - этнические елки для детей и взрослых, аранжированные в стилистиках разных регионов России, а также кинопрограммы, связанные с культурами субъектов федерации.

Второй программный блок - "Фильмы для хорошего настроения" - кинокомедии (как игровые полнометражные, так и сборники анимационных короткометражных фильмов для взрослых зрителей).

"Фильмы для гурманов" - коллекция художественных и неигровых картин, посвященных еде, кулинарии, для эстетов составлена программа "Красота по…".

Большая подборка программ сделана и для семейной аудитории: блок "Киносказки" включает в себя кино и мультфильмы для детей и их родителей. Впервые "Московское кино" организует масштабную программу для самых маленьких зрителей (от 2 до 4 лет): получасовые сеансы коротких мультфильмов, а также мастер-классы и игровые программы, рассчитанные на детей этих возрастов.

Традиционно, в рамках "Кинозимы" будут показаны лучшие отечественные картины минувшего года. Расписание можно посмотреть на сайте "Московское кино".

Вход на все мероприятия бесплатный.