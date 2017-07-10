Кинофестиваль на "Стрелке" откроется фильмом "Аритмия" Бориса Хлебникова

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Фильм Бориса Хлебникова "Аритмия" откроет второй кинофестиваль Института "Стрелка". Показ состоится 19 июля, сообщают организаторы.

Премьера фильма "Аритмия" состоялась на "Кинотавре-2017" в Сочи. Лирическая трагикомедия о выборе между спасением себя и спасением других получила главный приз фестиваля, а исполнитель главной роли Александр Яценко, стал лауреатом 52-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах.

С 19 по 28 июля на "Стрелке" можно будет также увидеть триллер "Хорошее время" с Робертом Паттинсоном, драму "Сувенир" с Изабель Юппер, картину "Нашла коса на камень" с Ксенией Кутеповой и несколько других фильмов. Всего в программе заявлено десять лент-участниц международных фестивалей в Каннах и Торонто, а также российских "Кинотавр" и "Движение" сезона 2016-17. Программу составлял Стас Тыркин – кинокритик, член отборочной комиссии ММКФ, программный директор фестиваля "Движение" и куратор кинонаправления "Гоголь-центра". По его словам, он старался сделать акцент на кино популярных жанров, но при этом, "преображенных" авторским видением – от драмы и мелодрамы до черной комедии и молодежного экшна.

Подробности и расписание – на сайте Института "Стрелка".