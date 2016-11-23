Неизвестную картину Фриды Кало продали на аукционе за 1,8 млн долларов

Фото: Sotheby's/AP

Неизвестную картину мексиканской художницы Фриды Кало "Девочка с ожерельем", впервые выставленную публично, продали на аукционе Sotheby's за 1,8 миллиона долларов. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Аукцион состоялся во вторник вечером в Нью-Йорке. Работа была выставлена на торги с начальной стоимостью в 1,5 миллиона долларов.

О существовании этой картины ранее не было известно: супруг Кало, Диего Ривера, подарил ее одной художнице из Калифорнии, в доме которой полотно хранилось последние 60 лет.

Исследователи предполагают, что "Девочка с ожерельем" могла входить в первую двадцатку из 143 работ, выполненных художницей. Такие выводы они делают на основании анализа стилистических особенностей живописи Кало.