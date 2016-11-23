Форма поиска по сайту

23 ноября 2016, 09:34

Культура

Неизвестную картину Фриды Кало продали на аукционе за 1,8 млн долларов

Фото: Sotheby's/AP

Неизвестную картину мексиканской художницы Фриды Кало "Девочка с ожерельем", впервые выставленную публично, продали на аукционе Sotheby's за 1,8 миллиона долларов. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Аукцион состоялся во вторник вечером в Нью-Йорке. Работа была выставлена на торги с начальной стоимостью в 1,5 миллиона долларов.

О существовании этой картины ранее не было известно: супруг Кало, Диего Ривера, подарил ее одной художнице из Калифорнии, в доме которой полотно хранилось последние 60 лет.

Исследователи предполагают, что "Девочка с ожерельем" могла входить в первую двадцатку из 143 работ, выполненных художницей. Такие выводы они делают на основании анализа стилистических особенностей живописи Кало.

Фрида Кало де Ривера самая известная мексиканская художница XX века. Значительную часть ее творческого наследия составляют автопортреты, наполненные символами, знаками и отсылками к древним культурам Латинской Америки.

В прошлом году на торгах Sotheby's был установлен ценовой рекорд на произведения этой мексиканки: картина Кало была продана более чем за восемь миллионов долларов. Особый интерес к ее живописи связан с недавней отменой эмбарго на вывоз картин Кало из Мексики.

