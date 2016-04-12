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Спорт

12 апреля 2016, 14:44

Все объекты Москомспорта оборудуют для инвалидов к 2018 году

инвалиды Москомспорт люди с ограниченными возможностями социальная сфера маломобильные граждане спорт

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Все объекты Москомспорта оборудуют для тренировок людей с ограниченными возможностями до конца 2018 года. Об этом сообщила на форуме "За равные права и равные возможности" начальник отдела Москомспорта по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту Ольга Джумачук.

"До конца 2018 года Москомспорт адаптирует все 398 объектов спорта, в которых проходит тренировочный процесс. В период с 2010 года по 2015 год Москомспортом было приспособлено 227 объектов, а планах на 2016 год еще 24 объекта. В частности, закупаются ступенькоходы для инвалидов-колясочников, организуются специальные парковочные места", – цитирует ее Агентство "Москва".

Джумачук также отметила, что для перевозки граждан с ограничениями по здоровью к местам занятий и соревнований Москомспорт закупил в 2010–2015 годах 41 специально оборудованную машину и в этом году планирует закупить еще одну.

В Москве проживает около 1,2 миллиона людей с ограниченными возможностями, около 35,5 тысячи – дети. Почти 400 тысяч инвалидов имеют медицинские показания для занятий физкультурой и спортом. По последним данным, за пять лет число москвичей-инвалидов, которые регулярно занимаются спортом, увеличилось на 70 процентов.Чаще всего люди с ограничениями по здоровью выбирают плавание, настольный теннис, дартс, шашки, шахматы, армспорт, пауэрлифтинг и игровые виды спорта.

Ранее сообщалось, что до конца года в Москве закончат работы по установке пандусов для маломобильных граждан.

Напомним, форум "За равные права и равные возможности" открылся в Москве сегодня, 12 апреля. Форум организован столичным отделением партии "Единая Россия". Его делегатами являются граждане с ограниченными возможностями, представители некоммерческих организаций инвалидов, а также общественники всех московских районов и административных округов. Вопросы и повестка форума были сформированы сообществом инвалидов Москвы.

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