Москвичи все чаще оформляют загранпаспорта через интернет

Фото с сайта fms.gov.ru

Услуга оформления загранпаспорта через интернет оказалась очень востребованной среди москвичей. В Федеральной миграционной службе отмечают рост количества таких обращений.

"Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года (первое полугодие), то мы имеем порядка 100 тысяч обращений через портал", – сообщил исполняющий обязанности начальника управления ФМС по Москве Владимир Иванов на пресс-конференции в РИА Новости.

"Мы благодарны тем, кто пользуется этой услугой, потому что это позволяет нам оперативно решать вопросы, а гражданину меньше времени тратить на получение паспорта", – отметил представитель ведомства.

По словам чиновника, средний срок оформления загранпаспорта в Москве составляет 20 дней.

Всего с января по июнь 2012 года московское управление ФМС приняло порядка 500 тысяч заявлений на оформление загранпаспорта.