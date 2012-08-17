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Технологии

17 августа 2012, 10:17

Москвичи стали чаще оплачивать долги через терминалы

интернет платежи долги связь технологии УФССП России по Москве

ИТАР-ТАСС

За первые полгода жители Москвы перечислили более 21 млн 363 тысяч рублей в счет уплаты задолженности посредством платежных терминалов и специальных онлайн-сервисов, заявили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.

"Налицо положительная динамика: с каждым месяцем суммы, поступающие на депозитные счета структурных подразделений УФССП России по Москве, возрастают. Так, если в январе 2012 года указанным способом должниками перечислено порядка 339 тыс. рублей, то в феврале уже 1 млн. 355 тыс. рублей. За один только июль должниками перечислено более 4 млн. 234 тыс. рублей", - уточнили в ведомстве.

Как отмечается в сообщении, комиссия при оплате долгов через терминалы, установленные в отделах судебных приставов, не взимается. Так, оплатив нужную сумму, гражданин может сразу предъявить квитанцию об оплате судебному приставу-исполнителю.

Отметим, терминалы для оплаты задолженностей появились в каждом структурном подразделении УФССП России по Москве весной прошлого года. Это значительно упростило процедуру оплаты долгов.

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