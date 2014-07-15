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Технологии

15 июля 2014, 10:50

Зоны .москва и .moscow стали доступны правообладателям товарных знаков

интернет связь домены регистрации геодомены доменные имена

Фото: ИТАР-ТАСС

C 15 июля регистрация доменных имен станет доступна правообладателям товарных знаков, охраняемых на территории России. С 19 августа эти зоны станут доступны обладателям прав на наименования мест происхождения товаров, зарегистрированные на территории Москвы и Московской области, столичным СМИ и некоммерческим организациям, а также владельцам московских фирменных наименований.

Отметим, что для всех желающих доменные имена .moscow и .москва станут доступны 24 сентября, однако в течение двухмесячного премиального периода домены можно будет зарегистрировать по стоимости, превышающей стандартную. По обычной цене - 600 рублей в год - доменные имена станут доступны только 1 декабря.

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Регистрация доменных имен .moscow и .москва началась 10 июня. Первыми зарегистрировать имя в столичных зонах смогут международные компании-правообладатели товарных знаков.

Напомним, проект внедрения зоны доменов .moscow и .москва был инициирован национальным регистратором доменов Ru-Center в сентябре 2010 года. Планируется, что до 2017 года в зоне .moscow и .москва зарегистрируют до полумиллиона геодоменов. Часть ресурсов с такими адресами будут зарезервированы для нужд федеральных и столичных органов власти. Другая часть будет доступна для последующего открытия в них льготной регистрации имен третьего уровня (к примеру, .school.moscow, получить адреса в котором смогут столичные школы).

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