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Общество

10 мая 2012, 11:39

На Мичуринском проспекте построят самый большой храм Москвы

храмы проекты религия Мичуринский проспект информационный центр правительства Москвы

Самый большой и вместительный храм в Москве будет построен на Мичуринском проспекте, владение 70. Об этом заявил депутат Госдумы РФ, куратор программы от столичного Правительства Владимир Ресин во время объезда города, сообщает Информационный центр Правительства Москвы.

Храм в честь Иверской иконы Божией Матери рассчитан на 1000 человек. Согласно проекту, высота его составит 57 метров, площадь - 1280 квадратных метров. Он будет возведен в рамках "Программы-200", предусматривающей строительство 200 быстровозводимых православных храмов.

Несущие стены храма строители возводят из кирпича, а конструктивные детали здания - из монолита. Центральный купол храма планируется построить в виде высокого шатра, в котором будет устроена звонница.

Вместе с церковью на участке возводится дом причта площадью 582 кв. метра, автостоянка, а также Святые врата.

Проектом внутреннего убранства церкви занимается заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств по церковной живописи Алексей Живаев, оформлявший храм Христа Спасителя в Москве.

Храм возводится по инициативе руководства и студентов Академии ФСБ. Посвящение храма в честь Иверской иконы Божией Матери было выбрано самим руководством вуза.

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