Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

08 июля 2014, 15:45

ХК ЦСКА расторг контракт с вратарем Джеффом Глассом

хоккей ЦСКА вратари Джефф Гласс

Фото: cska-hockey.ru

Хоккейный клуб ЦСКА расторг соглашение с голкипером Джеффом Глассом, которое действовало еще один год, сообщает пресс-служба московского клуба.

Минувший сезон 28-летний канадец начинал в "Спартаке", в составе которого принял участие в 37 матчах регулярного чемпионата КХЛ, где одержал 16 побед, пропустил 81 шайбу, отражая в среднем 91,9% бросков соперника. Доигрывал "регулярку" Гласс в ЦСКА. Выступая за армейцев, вратарь в 6 матчах одержал 2 победы, пропустил 8 шайб, отражая в среднем 94,4% бросков.

В плей-офф Гласс провел 4 матча, проиграв все, пропустил в них 11 шайб и отразил 114 бросков по своим воротам.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать