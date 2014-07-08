ХК ЦСКА расторг контракт с вратарем Джеффом Глассом

Фото: cska-hockey.ru

Хоккейный клуб ЦСКА расторг соглашение с голкипером Джеффом Глассом, которое действовало еще один год, сообщает пресс-служба московского клуба.

Минувший сезон 28-летний канадец начинал в "Спартаке", в составе которого принял участие в 37 матчах регулярного чемпионата КХЛ, где одержал 16 побед, пропустил 81 шайбу, отражая в среднем 91,9% бросков соперника. Доигрывал "регулярку" Гласс в ЦСКА. Выступая за армейцев, вратарь в 6 матчах одержал 2 победы, пропустил 8 шайб, отражая в среднем 94,4% бросков.

В плей-офф Гласс провел 4 матча, проиграв все, пропустил в них 11 шайб и отразил 114 бросков по своим воротам.