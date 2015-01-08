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08 января 2015, 15:18

В подмосковном Давыдове откроют отделение районной ДЮСШ

хоккей проекты ДЮСШ мо Орехово-Зуевский район Роман Терюшков

Фото: ТАСС/Елена Руско

В Орехово-Зуевском районе планируют открыть новые отделения районной детско-юношеской спортивной школы и хоккея. Появиться они могут в деревне Давыдово, сообщает пресс-служба министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области.

Накануне министр спорта Подмосковья Роман Терюшков встретился с жителями Давыдово, которые пожаловались на недостаток хороших тренеров. После этого министр рекомендовал до 1 марта 2015 года открыть в сельском поселении отделение районной ДЮСШ, а также проработать вопрос об объединении шести ДЮСШ района.

Кроме того, было принято решение о восстановлении отделения ДЮСШ по хоккею, которое было закрыто в прошлом году.

Терюшков также предложил продумать вопрос оптимизации существующих спортивных учреждений с целью повышения зарплаты тренерам, а также проработать программу развития спорта на ближайшие годы.

"Мы выстраиваем в спорте систему. Эта система подразумевает наличие нескольких уровней от массового спорта к профессиональному: муниципальный, региональный, федеральный. Ликвидируя ДЮСШ, мы ликвидируем перспективу у детей и мотивацию у любого родителя", - подчеркнул министр спорта области.

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