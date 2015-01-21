Власти проверят листовки, граффити и районные СМИ на экстремизм

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В столице усилен контроль за распространением экстремистских материалов в СМИ, социальных сетях и жилых районах. Об этом M24.ru сообщил начальник отдела информационных программ управления заммэра по антитеррористической деятельности Вячеслав Попов. По его словам, в жилых районах будут оперативно закрашивать граффити содержащие к призывы к межнациональной и религиозной розни, а также пресекать распространение подобных листовок и печатных материалов.

Антитеррористическая комиссия Москвы рекомендовала районным СМИ воздержаться от публикаций, которые могут спровоцировать национальные и религиозные конфликты. "Наши рекомендации в данном случае подтверждают позицию Роскомнадзора, который также рекомендовал СМИ воздержаться от публикации карикатур на религиозные темы, - добавил Попов. - Основную роль в обеспечении безопасности в интернете также играет Роскомнадзор, который блокирует экстремистские ресурсы. Однако мы также рекомендовали усилить контроль за социальными сетями на городском уровне".

По его словам, заммэра Москвы по антитеррористической деятельности Виктор Захаров дал поручение усилить контроль за распространением экстремистских материалов. "В том числе префектуры и полиция должны обращать особое внимание на граффити и листовки с экстремистскими лозунгами", - заявил Попов.

Сотрудники префектур должны оперативно закрашивать провокационные рисунки и надписи на стенах. Они же будут сообщать в полицию о распространении агитационных листовок. Если полиции удастся задержать распространителей листовок, то сначала с ними проведут разъяснительную беседу. "Полицейские должны установить, является ли распространитель просто хулиганом или же он действительно провоцирует конфликт", - рассказал Вячеслав Попов.

Если же выяснится, что нарушители сотрудничают с экстремистскими организациями, их действия могут расцениваться как попытка разжигания религиозной розни. В этом случае, согласно 282 статье УК РФ, распространителям может грозить штраф от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период от одного года до двух лет. Кроме того, их могут наказать обязательными работами на срок до 180 часов, исправительными работами до года или лишением свободы на срок до двух лет.

"Поручение об усилении контроля дано в связи с последними событиями во Франции и волной протестов против религиозных карикатур", - пояснил Попов. Он также отметил, что в столице пока не было всплесков экстремистской активности, которые можно было бы однозначно связать с последними событиями. "12 января появилась оскорбительная надпись на стенах мечети на Поклонной Горе, однако мы пока не нашли однозначного подтверждения тому, что ее сделали именно в связи с терактом во Франции", - добавил он.

7 января 2015 года в Париже в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo террористы расстреляли 12 сотрудников редакции. После этого по Франции прокатилась еще серия терактов. А редакция Charlie Hebdo выпустила новый номер с карикатурой на пророка Мухаммеда на обложке. 15 января в мэрию Москвы поступило уведомление о проведении 25 января митинга с целью выразить протест против публикаций, оскорбляющих религиозные чувства, с заявленным числом участников до 100 тысяч человек.

"Мы расцениваем подачу данного уведомления, как провокацию, правительство Москвы откажет в согласовании акции и обратится в правоохранительные органы с просьбой отреагировать на попытки провокации", - подчеркнул глава департамента региональной безопасности Алексей Майоров.



Пресс-секретарь префекта Центрального округа Павел Большунов рассказал M24.ru, что со стороны префектуры работу ведут специалисты, занятые в секторе ЖКХ. "Во время обходов они обращают внимание на надписи на стенах и объявления. Граффити оперативно закрашивают, а на место расклейки листовок вызывают участковых", - пояснил он.

Глава координационного совета профсоюза сотрудников полиции Москвы и Московской области Михаил Пашкин отметил, что участковые и сотрудники патрульно-постовых служб постоянно ведут работу с распространителями листовок. "Каждое утро во время инструктажа им напоминают, что нужно проверять содержание распространяющихся в городе листовок. Не думаю, что усиление контроля за ситуацией станет дополнительной нагрузкой на сотрудников полиции", - пояснил он.

Председатель комиссии по безопасности Мосгордумы Инна Святенко поддержала меры столичных властей. "Антитеррористическая профилактика всегда должна вестись с учетом мировой политической ситуации", - пояснила депутат.

Дарья Миронова