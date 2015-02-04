Фото: M24.ru/Игорь Иванко

На северо-востоке столицы появятся граффити, посвященные 70-летию Победы и Году литературы, сообщается на сайте управы Алексеевского района.

Глухие стены и неоформленные поверхности украсят иллюстрациями к литературным произведениям и эпизодам из истории Великой Отечественной войны, пояснил префект Северо-Восточного административного округа Валерий Виноградов.

"У нас был очень хороший опыт, когда глухие стены зданий, а также тепловые пункты расписывались граффити. В этом году уникальное совпадение - год 70-летия Победы и год литературы. Очень хороший стимул, чтобы вернуться к этой полезной практике", - добавил он.

Самое большое граффити России появилось в технополисе "Москва"

Префект поручил главам управ выделить деньги на создание граффити и найти художников, которые примут участие в проекте. "При этом не должно быть аляповатости. Все будет делаться под нашим контролем", - подчеркнул глава округа.

Напомним, осенью 2014 года в Москве стартовал граффити-проект "Наследие". Его авторы выбрали самых ярких представителей кино, балета, архитектуры, литературы и музыки XX века, чтобы затем нарисовать их портреты на торцах домов.

В рамках проекта в октябре на доме в Большом Ватином переулке появился граффити-портрет советского режиссера и сценариста Сергея Эйзенштейна. Авторами портрета стали художники арт-группы "Зукклаб" Сергей Овсейкин, Кирилл и Артем Стефановы.

Отметим, что портреты известных личностей и раньше появлялись на улицах Москвы. Так, в 2013 году на пятиэтажках на улице Фонвизина были нарисованы деятели авангарда Владимир Татлина, Василий Кандинский и Александр Родченко. Летом 2014 года в рамках фестиваля "Разноцветная Москва" художники создавали на заборах граффити с портретами Левитана, Чайковского, Достоевского и других деятелей русской культуры.

В сентябре 2014 года была озвучена идея разместить на фасадах домов района Коньково, где жил поэт Дмитрий Пригов, граффити с его визуальной поэзией (стихограммами). Жители поддержали эту идею в рамках сервиса "Активный гражданин".