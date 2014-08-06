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Связь

06 августа 2014, 20:29

Получить регистрацию по месту жительства можно будет через интернет

госуслуги связь Минкомсвязь электронная регистрация

Фото: www.gosuslugi.ru

На Едином портале госуслуг появится возможность получить временную регистрацию по месту жительства, сообщает МИА "Россия" со ссылкой на представителя Минкомсвязи.

В пресс-службе ведомства уточнили, что до конца 2014 года будет составлен график реализации проекта.

Зарегистрированный на портале госуслуг гражданин сможет заказать услугу по временной регистрации, при этом оповещения о готовности будут приходить по SMS и e-mail. Документы о регистрации будут доставляться курьером.

Ранее сообщалось, что пункты регистрации на Едином портале госуслуг открылись в отделениях "Почты России". В Москве такой пункт расположен по адресу улица Тверская, дом 7 (здание Центрального телеграфа). Еще один пункт открылся в подмосковном Подольске. Всего в этом году планируют открыть 5 тысяч пунктов подтверждения личности в почтовых отделениях страны.

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Прежде для регистрации на портале и открытия доступа ко всем государственным услугам необходимо было лично посетить специализированный центр "Ростелекома", либо получить код активации заказным письмом или быть владельцем электронной подписи, а также универсальной электронной карты.

Единый портал госуслуг позволяет оформлять паспорта, регистрироваться по месту пребывания, ставить на учет автомобиль и пользоваться другими значимыми государственными услугами.

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