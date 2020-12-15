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18:32

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Горожане поделились фото и видео заснеженной Москвы в соцсетях

Самые красивые фото и видео заснеженной Москвы от жителей столицы
город погода общество

Красавица Москва облачилась в белый снежный наряд. Жители столицы делятся самыми волшебными фото и видео заснеженной Москвы в соцсетях. Лучшее – в нашей подборке.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Какой сегодня ночью был снегопад! Встала специально в 04:30, чтобы успеть прогуляться по снежной Москве до того, как снег уберут. И поняла, что надо приезжать еще раньше", – написала Наталья под своим видео с белоснежной столицей, сверкающей новогодними огнями.


А вот таким фотограф Антон запечатлел Большой театр.


Больше всего рады белоснежному покрову маленькие москвичи. Наконец-то можно по-настоящему поваляться в снегу!


А еще из липкого снега получаются отличные скульптуры.


"Смотрите, какая красота! Это просто волшебство! Самые настоящие снежинки, какими они представляются", – восхищается девушка, снявшая на видео заиндевевшие, будто в хрустале, ветки кустарников.


Не каждый день увидишь на ладонях такие ледяные узоры, созданные природой.


Новогодняя Никольская в свете искрящихся огней и снега стала еще прекраснее.


Наслаждайтесь предновогодним чудом и загадывайте желания!


В связи со снегопадом на ряде улиц затруднено движение. В Москве вечерние заторы могут достигнуть 9 баллов, поэтому автомобилистам рекомендуют выезжать после 20:00.

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Лоскутникова Наталья

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