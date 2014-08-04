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04 августа 2014, 16:22

Лекции недели: дореволюционное кино и знакомства для путешествий

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Учимся делать правильные фотографии на iPhone, смотрим дебютный фильм Альфреда Хичкока, ищем попутчиков для отпуска и обсуждаем дореволюционное кино. О самых интересных лекциях недели - в материале сетевого издания M24.ru.

ТРАНСЛЯЦИИ НА M24.RU

Открытый показ картины Альфреда Хичкока "Сад Наслаждений", снятый в 1920-х годах, состоится в институте "Стрелка" в рамках фестиваля "Хичкок: девять неизвестных". Это дебютный художественный фильм режиссера. Лента никогда не реставрировалась полностью, в ней лишь одна цветная сцена.

Трансляция начнется 5 августа в 22.00

В рамках встреч с экспертами Medianovation руководитель СHЁZA PROJECT и шеф-редактор проекта о технологиях ЧёЗаСайт Николай Турубар расскажет о гаджетах и их свойствах.

Трансляция начнется 6 августа в 19.00


Понедельник, 4 августа

Фото: М24

Что такое ордер, чем колонны отличаются от пилястр, как выглядел Колизей до его постройки, зачем Архангельскому собору Московского кремля нужны подпорки – узнать об этом и многом другом можно на лекции "100 вопросов к искусствоведу". Лекцию проведут специалисты Музея архитектуры имени Щусева.

Место: летний кинотеатр "Пионер" парка имени Горького, улица Крымский Вал, 9

Время: 19.00

Стоимость: бесплатно

Что можно узнать на лекции: интересные факты из мира искусства


Вторник, 5 августа

Фото: М24

Лекция "Величайшие открытия человечества в XIX веке" – это возможность узнать о том, что такое протекционизм, индустриализация и урбанизация. Также вам расскажут о расцвете колониализма, культурных, технических и научных достижениях.

Место: читальный зал библиотеки имени Светлова, улица Большая Садовая, 1

Время: 20.00

Стоимость: бесплатно

Что можно узнать на лекции: об открытиях XIX века


Среда, 6 августа

Фото: ИТАР-ТАСС

Сезон отпусков в самом разгаре, но вы не торопитесь с отдыхом, так как до сих пор не нашли попутчика для поездки? Вам помогут на встрече "Еду отдыхать, ищу хорошую компанию". На мероприятии можно завести полезные знакомства, узнать, как правильно выбирать попутчиков, каким маршрутам отдать предпочтение и каких ошибок избегать, планируя отпуск. С интересными собеседниками можно обменяться контактами, чтобы потом вместе спланировать поездку.

Необходима регистрация по почте travelandyou@yandex.ru или по телефону 8-926-266-35-68. Заявку можно также оставить здесь.

Место: антикафе "Этнотека", Большой Харитоньевский переулок, дом 10

Время: 19.30

Стоимость: бесплатно, оплачивается только время, проведенное в антикафе – 2 рубля в минуту

Что можно узнать на лекции: как спланировать путешествие и где найти попутчиков


Четверг, 7 августа

Фото: М24

На лекции "Люди и фильмы дореволюционного кино" будут говорить о первых "шагах" отечественного киноискусства. Вы узнаете, как снимались фильмы и почему враждовали киноателье Дранкова и Ханжонкова и фирма Пате. Организаторы поведают о двух звездах отечественной дореволюционной киноиндустрии - Иване Мозжухине и Вере Холодной. Завершит программу просмотр и обсуждение ленты Евгения Бауэра "Дети века". Фильм вышел в 1915 году.

Место: библиотека имени Светлова, улица Большая Садовая, 1

Время: 20.00

Стоимость: бесплатно

Что можно узнать на лекции: как снимались дореволюционные фильмы


Пятница, 8 августа

Фото: ИТАР-ТАСС

Может ли фотография, сделанная на мобильный телефон, стать произведением искусства? Ответ на этот вопрос даст специалист по айфонографии Александр Турусов. Кстати, удивительные снимки на телефонную камеру он научился делать за два года. Турусов фотографирует на iPhone, а потом художественно обрабатывает кадры.

Вы узнаете о самой известной мобильной фотографии, а также о том, как обрабатывать снимки в телефоне.

Место: площадка DI Telegraph, улица Тверская, 7

Время: 19.30

Стоимость: бесплатно

Что можно узнать на лекции: как делать качественные фотографии на iPhone

Сюжет: Расписание столичных лекций

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