"Торпедо" в гостях с минимальным счетом проиграло "Мордовии"

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Московское "Торпедо" в матче 6-го тура Российской футбольной Премьер-лиги на выезде уступило саранской "Мордовии" со счетом 0:1.

Единственный гол в матче на 21-ой минуте забил нападающий хозяев Евгений Луценко - после прострела с левого фланга он в падении отправил головой мяч в сетку ворот. На 61-ой минуте "Мордовия" осталась в меньшинстве - Шитов получил вторую желтую карточку. Однако это не помогло "автозаводцам" вырвать даже ничью.

Таким образом, подопечные Николая Савичева по-прежнему занимают 12 строчку в турнирной таблице. В следующем туре "Торпедо" в Москве сыграет со "Спартаком. Встреча состоится 13 сентября.