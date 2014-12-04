Московское "Динамо" с минимальным счетом обыграло "Мордовию"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В матче 16-го тура Российской футбольной Премьер-лиги московское "Динамо" на выезде обыграло саранскую "Мордовию" - 1:0.

Единственный мяч в поединке был забит под занавес первого тайма. На 37-й минуте после подачи углового игровой снаряд отскочил к Губочану, который пробил под перекладину. Голкипер хозяев поля среагировал на удар, но дотянуться до мяча не сумел. Стоит отметить, что для Губочана этот гол стал первым за "бело-голубых".

После этой победы подопечные Станислава Черчесова набирают 29 очков и поднимаются на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В последнем матче этого года москвичи 7 декабря сыграют с "Амкаром".