Дмитрий Гунько стал советником гендиректора "Спартака"

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Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Гунько назначен на должность советника генерального директора "красно-белых" по развитию молодежного футбола, сообщает "Советский спорт".

"Буду передавать опыт, накопленный с 2008 года, когда стал тренером молодежной команды. Встречаюсь с Бушмановым, возглавляющим "Спартак-2", и Бесчастных – наставником молодежной команды. Обсуждаем, как лучше организовать тренировочный процесс. В "молодежке" футболисты переходят из детского футбола на более высокий соревновательный уровень, в "Спартаке-2" – практически готовые игроки, и везде своя специфика. Моя задача – чтобы все это вместе эффективно взаимодействовало", - рассказал Гунько.

Напомним, Гунько занимал должность главного тренера "Спартака" с начала апреля и до конца прошлого сезона. 18 марта он был назначен исполняющим обязанности наставника "красно-белых" после отставки Валерия Карпина. Предполагалось, что команду возглавит другой специалист - тренер пермского "Амкара" Станислав Черчесов. Однако председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун заявил, что до конца сезона команду будет тренировать Гунько.

По окончании сезона на этой должности его сменил швейцарский специалист Мурат Якин.

Дмитрий Гунько является воспитанником школы "Спартака", однако за основной состав "красно-белых" не провел ни одного матча. После ухода из московского клуба выступал за "Тюмень", "Спартак-Чукотка", владимирское "Торпедо" и тульский "Арсенал". С 2008 по 2012 год Гунько был наставником молодежного состава "Спартака". За этот период команда дважды выигрывала чемпионское звание. 10 января 2013 года вошел в тренерский штаб первой команды, став ассистентом Валерия Карпина.