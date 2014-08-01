В Подмосковье начнется реконструкция тренировочных полей к ЧМ-2018

Фото: 360tv.ru

В Московской области в ближайшее время начнется реконструкция тренировочных полей для сборных команд, которые выступят на чемпионате мира по футболу в 2018-м году в России.

Как сообщает телеканал "360° Подмосковье", столичный регион предоставит командам-участницам 12 современных тренировочных полей с трибунами. Уже скоро начнется их реконструкция, а также строительство гостиниц, отвечающих стандартам.

Также отмечается, что арбитры футбольного мирового первенства будут жить в подмосковных Бору и Нахабино.