Все успеть и не забыть о здоровье: как изменить распорядок дня

Фото: ИТАР-ТАСС

Многие люди стремятся изменить образ и качество жизни к лучшему, однако жизнь в мегаполисе оставляет на это очень мало времени. В чем проблема? Почему так сложно себя дисциплинировать? Или современный ритм жизни априори не дает человеку возможности успевать делать все правильно? Член Ассоциации профессионалов фитнеса, тренер Эдуард Каневский специально для M24.ru расскажет о том, как организовать свое время так, чтобы и работать было удобно, и питание наладить, да и про здоровье не забыть.

Если вы живете в бешеном ритме, когда время на сон-еду-работу-тренировки-отдых сливается воедино, а понятие "распорядок дня" кажется атавизмом советской эпохи, вам трудно представить, насколько лучше можно жить, когда этот распорядок все-таки налажен.

Работа, конечно, не волк, но выполнять ее надо. Но если рабочий день длится восемь часов, то зачем задерживаться на двенадцать? Общаясь со своими клиентами, я часто слышу, что им поручают или просят сделать какую-то дополнительную работу. Они не отказывают раз, затем два, потом это становится системой, которая беспощадно тратит личное время. В данном случае я всегда говорю: "Расставляйте приоритеты!".

Да, вы готовы помочь коллеге или выполнить дополнительное задание руководителя, но у вас есть и свои непосредственные обязательства, они так же важны, как и другие задания, и, пока вы их не выполните до конца, браться за другую деятельность просто не готовы. А если рабочий день подходит к концу, вы просто встаете и уходите. Вы свою работу выполнили. Не бойтесь отказать, люди все равно часто помнят только плохое, вот пусть и не пристают, а сами учатся вовремя и в полном объеме выполнять свои профессиональные обязательства.

Фото: ИТАР-ТАСС

Москва - крупнейший мегаполис, но особенностью москвичей является любовь к достаточно большим машинам. Вряд ли среднестатистический житель города или области пересядет на маленькие автомобили, как многие делают в Европе. Из-за этого в городе и движение плотное, и с парковкой беда. Ну, а в метро, где в последние годы в поезд можно попасть с четвертой попытки, автомобилиста точно не заманишь.

В результате, время на дорогу в среднем составляет до работы и обратно 2,5 - 3 часа. А зачем тратить жизнь в пробках? Я работаю с восьми утра, а живу на окраине, до работы 21 километр. Чтобы приехать к восьми, мне необходимо выезжать не позднее семи утра, тогда за час я гарантированно доеду. А это значит, что подъем в 6.30, быстрый завтрак и в путь. Как поступаю я: встаю в 6.10, уже в 6.20 сижу в машине и к семи утра спокойно приезжаю в одно московское кафе, завтракаю и иду на работу, где есть возможность умыться.

Да и с парковкой в это время гораздо проще. Жертвуя 20 минутами сна, я не трачу нервы в пробках и спокойно, за чашечкой ароматного кофе, параллельно могу сделать и кое-что по работе. А раз вы уже отказались от дополнительной навязанной вам рутины и можете смело покинуть рабочее место вовремя, самое лучшее - это заняться собой.

Пережидать пробки в фитнес-клубах уже давно стало модным трендом. Особенно хорошо, когда клуб располагается рядом с работой и предлагает разный перечень услуг: тренажерный зал, бассейн, сауну, фитнес-бар, массаж. Лучше провести полтора-два часа, занимаясь собой, улучшая свое здоровье, чем медленно толкаться в вечерний час пик. Кстати, многие наши клиенты приходят на тренировки в обеденное время, так как работают недалеко, а потом, поскольку тренировка занимает чуть больше времени, чем просто поход в столовую, немного задерживаются на работе.

Так как регулярный, сбалансированный рацион питания исключительно положительно сказывается на нашем здоровье и работоспособности, создать условия для приема пищи вовремя очень важно. Но и здесь снова возникает много проблем: то очень скудный выбор блюд в столовой/ресторане, то не успели зайти в магазин или совещание назначили, и выбежать "перекусить" просто некогда.

Фото: ИТАР-ТАСС

В результате сплошные сбои. А вы попробуйте готовить впрок. Скажем, в воскресенье вы приготавливаете себе два-три блюда и вечером каждого дня просто собираете с собой несколько контейнеров на работу. Главное - чтобы было место, где еду хранить и разогревать. Такой перекус займет не больше десяти минут. Поверьте, многие поклонники самой распространенной вредной привычки - курения в день тратят гораздо больше времени, чтобы выйти "подымить".

А если вам лень мыть грязные контейнеры вечерами и нет посудомоечной машины, то можно покупать одноразовые контейнеры для СВЧ. Такой подход особенно важен тем, кто решил заняться своей фигурой, ведь правильный режим питания является одним из основных условий в сочетании с регулярными тренировками.

Безусловно, жители мегаполисов - люди амбициозные и трудолюбивые, современные и очень уставшие. Даже существует такой синдром, как СХУ (синдром хронической усталости). Но чаще виновниками столь плачевного состояния являемся мы сами. Есть разные периоды в жизни, для многих самый тяжелый из них - это когда одновременно учишься и работаешь.

Но когда вы уже крепко "стоите на ногах", когда в жизни есть определенные достижения, и вам "не мучительно больно за бесцельно прожитые годы", как говорил Жванецкий, то можно позволить себе более спокойный, размеренный ритм жизни, и создание собственного распорядка дня поможет в этом начинании.

Эдуард Каневский