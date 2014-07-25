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Культура

25 июля 2014, 12:20

"Московский спорт в Лужниках" посетят около 200 тысяч человек

фестивали Лужники Андрей Воробьев Московский спорт

Фото: M24.ru

26 июля в Москве в девятый раз пройдет городской спортивный фестиваль "Московский спорт в Лужниках". Об этом доложил Сергею Собянину руководитель департамента физической культуры и спорта Алексей Воробьев в ходе осмотра хода работ по реконструкции "Лужников".

"Будет 60 площадок, восемь из которых для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Будут представлены все экстремальные виды спорта, также здесь пройдут футбольный фестиваль и соревнования по воркауту", - добавил Воробьев, отметив, что на входе в "Лужники" планируется сделать площадку "Активного гражданина" для электронного голосования москвичей.

Организаторы мероприятия надеются, что в этом году праздник посетят около 200 тысяч человек. Для сравнения в прошлом году фестиваль посетили 165 тысяч москвичей. Вход для всех желающих будет бесплатным.

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В рамках фестиваля с 11.00 до 22.00 26 июля будут показаны различные виды спорта: мотофристайл, паркур, велотриал, флетленд, настольный хоккей, настольный футбол, фрисби, фингеборд, уличный баскетбол, фитнес, историческое фехтование, армреслинг, гиревой спорт, перетягивание каната и другие.

Кроме того, в этот день в "Лужниках" пройдут соревнования Кубка мира по воркауту, в котором примут участие более 100 участников из 48 стран.

Также будут организованы семейные старты, зорбинг, полоса препятствий из пневмоаттракционов и пневмоконструкций, веселые эстафеты и конкурсы для спортивных семей. Для людей с ограниченными возможностями откроют специальный городок, где пройдут соревнования по восьми видам спорта.

Также 26-27 июля в "Лужниках" впервые пройдет спортивный фестиваль "День московского футбола".

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