Фестиваль "Путешествие в Рождество" открылся в Москве

На Тверской площади открылась новогодняя яромарка "Москва"

В Москве открылся фестиваль "Путешествие в Рождество". С 20 декабре по 8 января в столице будет работать 34 рождественские ярмарки, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

"Москва сегодня самый яркий и самый освещённый город мира", - сказал в приветственной речи Сергей Собянин, добавив, что в столице также открылось огромное количество катков, которые посещают миллионы москвичей и гостей столицы.

В рамках церемонии открытия фестиваля "Путешествие в Рождество" Мэр Москвы, Дед Мороз и Снегурочка запустили ледяные часы, отсчитывающие время до Рождества.

Ярмарочный фестиваль "Путешествие в Рождество" позволит посетить десятки городов мира, не покидая Москвы. Посетители увидят Данию, Чехию, Австрию, Германию, а также смогут побывать в других российских городах. Всего площадок будет 34, причем 20 из них расположатся в центре и будут соединены пешеходными маршрутами.

Новогодние сувениры из европейских столиц и самых красивых городов России представят посетителям ярмарок более 270 шале. Оформлены все рождественские базары будут в едином стиле: на каждой площадке жителей и гостей Москвы встретят праздничной иллюминацией, украшениями, каруселями, ледяными фигурами.

Проголодавшимся предложат вкусное угощение – блины, сладости, жареные каштаны. Замерзших согреют горячими рождественскими напитками, приготовленными по традиционным рецептам.

На ярмарках будет работать "Рождественская почта". Каждый сможет отправить открытку с новогодними пожеланиями своим родным и знакомым. Также посетителям будут выдавать именной "Рождественский паспорт", по которому посетившие 12 ярмарок, получат подарок.