Фестиваль "Московское варенье" посетят около 2,5 млн человек - Немерюк

Фестиваль "Московское варенье" завершится концертом 16 августа

Около 2,5 миллионов человек могут посетить фестиваль "Московское варенье", стартовавший в столице 9 августа, сообщил в понедельник глава департамента торговли и услуг столицы Алексей ‪Немерюк.

По его словам, после Рождественского фестиваля, который посетили более 6 миллионов человек, власти города приняли решение, сделать подобные мероприятие традицией.

"Летние месяцы спокойнее: машин на улицах меньше, люди проводят свои отпуска на дачах или в поездках, детей отправляют в лагеря. Но уже за первые дни "Московское варенье" посетили более 1 миллиона человек", - отметил Немерюк.

Он добавил, что в "День варенья" 16 августа пройдет концерт, на котором выступят звезды российской и зарубежной эстрады, среди которых Пелагея, Крейг Дэвид, Akon, Крис де Бург и группа "Секрет".

"В 16.00 концерт откроет Пелагея. За две недели мы с рестораторами постарались собрать лучших артистов, которые понравятся как молодежи, так и старшему поколению. А группа "Секрет" впервые за долгое время соберется в полном составе, чтобы выступить на фестивале "Московское варенье", - подытожил Алексей Немерюк.

В столице открылся фестиваль "Московское варенье"

Кроме того, в ближайшую субботу на Тверской улице - от Манежной до Пушкинской площади - состоится Фруктовый карнавал. В связи с этим движение на Тверской улице будет приостановлено с 20.00 пятницы, 15 августа, до 12.00 воскресенья, 17 августа.

Гостей будут встречать уличные театры, ходулисты, мимы и клоуны. На карнавале пройдут мастер-классы по приготовлению варенья и конкурсы, можно будет сыграть в Fruit Ninja (фруктовый ниндзя) на большом экране и продегустировать варенье. Все площадки фестиваля будут открыты с 12.00.

Напомним, в фестивале "Московское варенье", который продлится до 17 августа, принимают участие 3 тысячи магазинов и около тысячи предприятий общественного питания. В рамках мероприятия можно попробовать разнообразные десерты от лучших поваров. Фестиваль расположится на 19 тематических площадках по всей Москве.

На фестивале будут представлены товары из 25 российских регионов и 12 стран мира. Проект станет продолжением серии городских мероприятий, таких как "Рождественская ярмарка Страсбурга", "Путешествие в рождество" и фестиваля "Московская весна".

Расписание фестиваля можно посмотреть здесь.