Движение электричек на Ленинградском направлении изменится 26 августа

Фото: ТАСС/Алексей Мальгавко

Движение электричек Ленинградского направления изменится 26 августа в связи с проведением ремонтных работ. В частности, в этот день отменяется 32 поезда, сообщает пресс-служба министерства транспорта Подмосковья.

Так, на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь (Конаково) – Москва отменяется по 16 поездов. Некоторые составы отклонятся от графика на несколько минут, а некоторые поезда отменят на определенном участке.

"Проведение плановых работ по реконструкции и ремонту железнодорожной инфраструктуры необходимо для обеспечения рабочего состояния и необходимой пропускной способности пригородных железных дорог и электропоездов", – говорится в сообщении министерства.

Более подробная информация об изменении расписания движения размещается на информационных стендах на станциях и вокзалах, в пригородных электропоездах, а также на сайте минтранса Московской области. Информацию об изменении расписания можно узнать и по телефону единого информационно-сервисного центра РЖД: 8-800-775-00-00.

Ранее Москва заключила с компаниями, которые обеспечивают пригородные пассажирские перевозки новый контракт. Теперь его срок не пять лет, как было раньше, а 15. Это позволит спланировать поэтапную модернизацию станций, составов и путей.

Кроме того, перевозчик должен четко соблюдать расписание, обновлять состав и содержать железную дорогу, иначе контракт расторгнут раньше срока.