Пилотный проект по бесплатному Wi-Fi в электричках запустят в марте

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Бесплатный Wi-Fi появится в подмосковных электричках в марте. Первыми подключиться к сети смогут пассажиры электропоезда №479, который ходит по Савеловскому, Белорусскому и Курскому направлениям. Об этом M24.ru сообщил начальник департамента по связям с общественностью ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" Илья Черняев.

"Первым поездом, оснащенным Wi-Fi, станет пригородный поезд №479, курсирующий по Савеловскому, Белорусскому и Курскому направлениям", - сказал Черняев.

Если услуга будет востребована, то в будущем Wi-Fi появится во всех составах пассажирской компании.

Пригородный поезд №479 - современная электричка, оснащенная кондиционером и мягкими и удобными сиденьями. Она курсирует по Савеловскому, Белорусскому и Курскому направлениям железной дороги - ее "бросают" на разные маршруты. Пассажиры на ней могут доехать до станций Тимирязевская, Фили, Голицыно, Столбовая и так далее.

Тестировать Wi-Fi в электропоездах и на железнодорожных станциях начали еще осенью 2014 года, но пассажиры во время испытаний не могли подключиться к беспроводному интернету.

Напомним, в 2015 году во всех подмосковных электричках появятся таблички с QR-кодами, скачав которые пассажиры смогут бесплатно читать книги в виртуальной библиотеке. Онлайн-библиотека будет в основном состоять из произведений русской и мировой классической литературы, поскольку у них уже истек срок авторских прав и они доступны бесплатно.

С 2 декабря 2014 года бесплатный Wi-Fi появился на всех линиях Московского метрополитена. К концу года беспроводной интернет должен появиться и на всем наземном транспорте столицы. Сейчас пассажиры могут подключиться к Wi-Fi в троллейбусах "Бк", трамвае №3 и автобусе №902.

Анатолий Федотов