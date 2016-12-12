Электричка сбила мужчину рядом со станцией МЖД Гражданская

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Электричка сбила мужчину у платформы Гражданская Рижского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщает пресс-служба магистрали.

Пострадавший переходил пути в неположенном месте. Машинист поезда № 6617 затормозил, но избежать наезда не удалось. Мужчина выжил после столкновения.

Электричка продолжила следовать по маршруту после приезда скорой помощи. Остановка поезда составила 32 минуты. В результате отстали от расписания еще три электропоезда в Москву.

Представители МЖД отметили, что рядом с платформой, где был сбит пострадавший, есть безопасные переходы.